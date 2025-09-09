Για την πρόκληση της ηλεκτροκίνησης και τον ριζικό μετασχηματισμό που βιώνει η παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου μίλησε στο Newsbeast ο Γενικός Διευθυντής της Geo Mobility Hellas, Θανάσης Κονιστής, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ. Νέες τεχνολογίες, η έλευση premium κινεζικών brands και η παρουσία της Geely και της Zeekr στην Ελλάδα διαμορφώνουν ένα εντελώς νέο τοπίο.

Ο παγκόσμιος μετασχηματισμός της αυτοκίνησης

«Η αυτοκίνηση σε παγκόσμιο επίπεδο βιώνει ένα μετασχηματισμό όπως ίσως ποτέ δεν τον έχει βιώσει μέχρι τώρα», σημείωσε ο κ. Κονιστής, υπογραμμίζοντας ότι η ηλεκτροκίνηση αποτελεί πλέον «μια βασική και πρακτική επιλογή του μέσου οδηγού». Όπως ανέφερε, νέες μάρκες –κυρίως από την Κίνα– δίνουν το στίγμα τους μέσα από τεχνολογικές λύσεις, αξιόπιστα προϊόντα και ποιοτικές κατασκευές.

Το λανσάρισμα της Geely και της Zeekr στην ελληνική αγορά

Η Geo Mobility Hellas συστήθηκε στο ελληνικό κοινό μόλις πριν δύο μήνες με την Geely, παρουσιάζοντας το πρώτο της αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, το Geely X5. Στη Θεσσαλονίκη όμως έκανε το ντεμπούτο της και η Zeekr, «μια μάρκα που εστιάζει στο premium high tech και φέρνει λύσεις ηλεκτροκίνησης της επόμενης γενιάς», τόνισε ο κ. Κονιστής.

H δυσπιστία απέναντι στα κινεζικά brands

Απαντώντας για τη στάση των Ελλήνων απέναντι στις κινεζικές μάρκες, ο ίδιος υπογράμμισε: «Ο όμιλος Geely είναι πλέον στις 10 πιο μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες του πλανήτη. Μπορεί στην ελληνική αγορά να μην είναι γνωστό όνομα, όμως αποτελεί μία από τις ισχυρότερες δυνάμεις στον χώρο της αυτοκίνησης». Και πρόσθεσε: «Σίγουρα υπάρχει μια αρχική δυσπιστία, αλλά όταν οδηγήσουν το αυτοκίνητο καταρρίπτονται όλα τα στερεότυπα».

Η διαφοροποίηση της Zeekr και η τιμολογιακή στρατηγική

Για τη Zeekr, ο κ. Κονιστής ανέφερε ότι «απευθύνεται στο πιο premium κομμάτι της αγοράς, με πολύ γρήγορη φόρτιση, μπαταρίες μεγάλης αυτονομίας και πραγματικά καλή σχέση τιμής – αξίας». Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Zeekr X, ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV που, μαζί με το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά», διατίθεται περίπου στις 34.000 ευρώ.

Δύο μάρκες για κάθε ανάγκη

Όσον αφορά τη διαφοροποίηση των δύο brands στην Ελλάδα, ξεκαθάρισε: «Η Geely έρχεται ως μια πιο mainstream πρόταση, ενώ η Zeekr απευθύνεται σε πελάτες που αναζητούν κάτι παραπάνω. Με τις δύο μάρκες ουσιαστικά συμπληρώνουμε κάθε ανάγκη αυτοκίνησης που έχει σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής».

Κλείνοντας, ο κ. Κονιστής τόνισε πως το βασικό πλεονέκτημα είναι η εμπειρία του test drive: «Διαπιστώνει κανείς ότι το αυτοκίνητο αυτό είναι εξαιρετικά ποιοτικό, με πλήρη εξοπλισμό και σε πραγματικά καταπληκτική τιμή».

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη: