Για το νέο εγχείρημα της Automotive Solutions με τη μάρκα Maxus αλλά και τη νέα στρατηγική συνεργασία που ανακοινώθηκε με τον Όμιλο Σαρακάκη, στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης, μίλησε στο Newsbeast ο Chief Marketing Officer της Automotive Solutions, εταιρεία του Ομίλου Motor Oil, κ. Βασίλης Κωστόπουλος.

Ηλεκτροκίνηση στον πυρήνα της στρατηγικής

Η Automotive Solutions αποτελεί μία από τις πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενες εταιρείες στον χώρο της εισαγωγής και διανομής οχημάτων στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται εδώ και δύο δεκαετίες στον χώρο της ηλεκτροκίνησης, κυρίως στον τομέα των επαγγελματικών και τουριστικών οχημάτων τα γνωστά golf cars.

Η παρουσία της εταιρείας στη ΔΕΘ αποτέλεσε την αφετηρία για το λανσάρισμα της Maxus στην Ελλάδα, μιας μάρκας του κινεζικού ομίλου SAIC Motor, του μεγαλύτερου κατασκευαστή αυτοκινήτων στην Κίνα. Την αποκλειστική διανομή της μάρκας στη χώρα αναλαμβάνει ο Όμιλος Σαρακάκη, ο οποίος θα δημιουργήσει το δίκτυο πωλήσεων και τεχνικής υποστήριξης, ανέφερε ο κ. Κωστόπουλος.

Στόχος να καλυφθούν όλες οι επαγγελματικές ανάγκες

Ο ίδιος εξήγησε ότι η γκάμα των οχημάτων Maxus απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες, από μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες έως μεγάλες εταιρείες με στόλους εκατοντάδων οχημάτων. «Θέλουμε να καλύψουμε τις ανάγκες κάθε επαγγελματία, από έναν απλό υδραυλικό μέχρι έναν fleet manager που χρειάζεται πάνω από 200 αυτοκίνητα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι συχνά αυτές που δίνουν τον τόνο στην αγορά, επενδύοντας στην ηλεκτροκίνηση όχι μόνο για λόγους βιωσιμότητας αλλά και για το χαμηλότερο κόστος χρήσης, ενώ και οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτης, παρέχοντας επιπλέον κίνητρα για την αγορά ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων.

«Το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας ειδικά στον επαγγελματικό τομέα είναι η ηλεκτροκίνηση» τόνισε χαρακτηριστικά.

Τα πρώτα μοντέλα στην ελληνική αγορά

Σύμφωνα με τον κ. Κωστόπουλο, τα πρώτα επαγγελματικά οχήματα Maxus θα είναι διαθέσιμα στην αγορά παράλληλα με την ανάπτυξη του δικτύου του Ομίλου Σαρακάκη.

Με το λανσάρισμα της Maxus, η Automotive Solutions και ο Όμιλος Σαρακάκη φιλοδοξούν να ενισχύσουν τον ανταγωνισμό στα ελαφρά επαγγελματικά και να εισαγάγουν νέα πρότυπα ποιότητας, τεχνολογίας και αξιοπιστίας.

Όπως κατέληξε ο κ. Κωστόπουλος, η στρατηγική αυτή κίνηση σηματοδοτεί το ξεκίνημα μιας νέας εποχής για την ελληνική αγορά επαγγελματικών οχημάτων, όπου η ηλεκτροκίνηση θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο.