Ο Μπραντ Πιτ θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους σταρ του Χόλιγουντ, όμως η προσωπική του ζωή έχει σημαδευτεί τα τελευταία χρόνια από έντονες οικογενειακές συγκρούσεις.

Ο ηθοποιός και η πρώην σύζυγός του, Αντζελίνα Τζολί, υπήρξαν κάποτε ένα από τα πιο διάσημα ζευγάρια της διεθνούς σόουμπιζ. Γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Mr. & Mrs. Smith» το 2005 και παντρεύτηκαν το 2014, σε μια ιδιωτική τελετή στη νότια Γαλλία.

Μαζί απέκτησαν έξι παιδιά. Τα τρία βιολογικά τους παιδιά είναι η Σιλό και τα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν, ενώ ο Μάντοξ, ο Παξ και η Ζαχάρα έχουν υιοθετηθεί.

Η σχέση τους οδηγήθηκε σε οριστική ρήξη το 2016, μετά από ένα περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε μέσα σε ιδιωτικό αεροπλάνο, παρουσία των παιδιών τους. Η Αντζελίνα Τζολί υποστήριξε ότι ο Μπραντ Πιτ άσκησε σωματική και λεκτική βία στην ίδια και στα παιδιά, κάτι που ο ηθοποιός έχει αρνηθεί.

Από αριστέρα: Σιλό, Ζαχάρα, Αντζελίνα Τζολί, Βιβιέν, Μάντοξ και Νοξ

Μετά τον χωρισμό τους, οι δύο σταρ ενεπλάκησαν σε μια μακρόχρονη δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών τους και για το οινοποιείο που είχαν αποκτήσει μαζί. Την ίδια ώρα, αρκετά από τα παιδιά τους άρχισαν να απομακρύνονται από τον πατέρα τους, επιλέγοντας να μη χρησιμοποιούν πλέον το επώνυμο Πιτ.

Η Αντζελίνα Τζολί έχει αναφέρει ότι τα παιδιά της τη βοήθησαν να ξαναβρεί τη δύναμη και την αυτοπεποίθησή της έπειτα από μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. Όπως έχει δηλώσει, επέστρεψε στην υποκριτική επειδή χρειαζόταν να εργάζεται κοντά στο σπίτι ή να συμμετέχει σε παραγωγές στις οποίες μπορούσε να έχει μαζί της τα παιδιά της.

Ας δούμε παρακάτω όσα έχουν πει και κάνει τα έξι παιδιά της Αντζελίνα Τζολί για την απομάκρυνσή τους από τον Μπραντ Πιτ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.

All the things Angelina Jolie's six kids have said about their estranged father Brad Pitt from explosive rant to officially dropping his last name https://t.co/Ijwh5q70Um — Daily Mail (@DailyMail) July 14, 2026

Μάντοξ Τσίβαν

Ο Μάντοξ είναι το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας. Γεννήθηκε στην Καμπότζη και πέρασε τους πρώτους επτά μήνες της ζωής του σε ορφανοτροφείο. Η Αντζελίνα Τζολί τον υιοθέτησε μόνη της το 2001, όταν ήταν ακόμη παντρεμένη με τον Μπίλι Μπομπ Θόρντον.

Μετά τον χωρισμό τους, η ηθοποιός μεγάλωσε τον Μάντοξ ως μόνη μητέρα. Όταν ξεκίνησε τη σχέση της με τον Μπραντ Πιτ, εκείνος προχώρησε στη διαδικασία υιοθεσίας του παιδιού. Το 2006 ο Μάντοξ απέκτησε επίσημα το επώνυμο Τζολί-Πιτ.

Η σχέση του με τον Μπραντ Πιτ φέρεται να επιδεινώθηκε σημαντικά μετά το περιστατικό στο ιδιωτικό αεροπλάνο το 2016. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου των γονιών του, ο Μάντοξ ξεκίνησε τη διαδικασία για να αφαιρέσει το επώνυμο του πατέρα του.

Στους τίτλους τέλους της ταινίας «Couture», στην οποία εργάστηκε μαζί με τη μητέρα του, εμφανίστηκε ως Μάντοξ Τζολί και όχι ως Μάντοξ Τζολί-Πιτ. Σε παλαιότερη συνεργασία του στην ταινία «Maria» είχε ακόμη χρησιμοποιήσει το διπλό επώνυμο.

Ζαχάρα Μάρλεϊ

Η Ζαχάρα γεννήθηκε στην Αιθιοπία και υιοθετήθηκε από την Αντζελίνα Τζολί το 2005, όταν ήταν μόλις επτά μηνών. Στη συνέχεια, ο Μπραντ Πιτ προχώρησε επίσης στην υιοθεσία της και εκείνη απέκτησε το επώνυμο Τζολί-Πιτ.

Τα τελευταία χρόνια, όμως, η Ζαχάρα άρχισε να συστήνεται δημόσια μόνο με το επώνυμο της μητέρας της. Όταν έγινε μέλος φοιτητικής αδελφότητας στο Spelman College, παρουσιάστηκε ως «Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί».

Με το ίδιο όνομα ανακοινώθηκε και στην τελετή αποφοίτησής της, χωρίς να χρησιμοποιηθεί το επώνυμο Πιτ. Σύμφωνα με το κείμενο, αργότερα υπέβαλε επίσημο αίτημα ώστε το πλήρες όνομά της να αλλάξει σε Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί.

Δημοσιεύματα υποστήριξαν ότι ο Μπραντ Πιτ δεν παρευρέθηκε στην αποφοίτησή της. Άνθρωποι από το περιβάλλον του ηθοποιού, ωστόσο, έχουν δηλώσει ότι εκείνος επιθυμεί να έχει σχέση και επικοινωνία με όλα τα παιδιά του.

Σιλό Νουβέλ

Η Σιλό είναι η πρώτη βιολογική κόρη της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ. Την ημέρα που συμπλήρωσε τα 18 της χρόνια, προσέλαβε με δικά της έξοδα δικηγόρο και υπέβαλε αίτηση για να αφαιρεθεί το επώνυμο Πιτ από το όνομά της.

Τρεις μήνες αργότερα, η αίτησή της εγκρίθηκε και το όνομά της άλλαξε επίσημα από Σιλό Νουβέλ Τζολί-Πιτ σε Σιλό Νουβέλ Τζολί.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν εκείνη την περίοδο, ο Μπραντ Πιτ στενοχωρήθηκε από την απόφασή της, αν και φέρεται να γνώριζε ότι θα ακολουθούσε αυτή η εξέλιξη.

Πηγή από το περιβάλλον του είχε αναφέρει ότι ο ηθοποιός σέβεται την επιλογή της κόρης του και ότι θα είναι διαθέσιμος για εκείνη και για τα υπόλοιπα παιδιά του, σε περίπτωση που θελήσουν στο μέλλον να αποκαταστήσουν την επικοινωνία μαζί του.

Παξ Τιέν

Από αριστερά: Παξ, Αντζελίνα Τσολί, Ζαχάρα και Μάντοξ

Ο Παξ γεννήθηκε στο Βιετνάμ το 2003 και πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής του σε ορφανοτροφείο. Η Αντζελίνα Τζολί τον υιοθέτησε το 2007, όταν ήταν τριών ετών, ενώ αργότερα προχώρησε στην υιοθεσία του και ο Μπραντ Πιτ.

Ο Παξ φέρεται να πήρε ξεκάθαρα το μέρος της μητέρας του μετά τον χωρισμό των γονιών του. Το 2020, όταν ήταν ακόμη έφηβος, δημοσίευσε ένα ιδιαίτερα οργισμένο μήνυμα για τον Μπραντ Πιτ με αφορμή τη Γιορτή του Πατέρα.

Στην ανάρτησή του τον κατηγορούσε ότι δεν έδειχνε κατανόηση ή ενδιαφέρον για τα τέσσερα μικρότερα παιδιά της οικογένειας και υποστήριζε ότι τους προκαλούσε φόβο. Έγραφε ακόμη ότι ο πατέρας του δεν μπορούσε να αντιληφθεί τη ζημιά που είχε προκαλέσει στην οικογένειά τους.

Δεν έχει γίνει γνωστό εάν ο Παξ έχει προχωρήσει και επίσημα στην αφαίρεση του επωνύμου Πιτ, όπως ορισμένα από τα αδέλφια του.

Νοξ Λεόν

Ο Νοξ είναι ένα από τα δίδυμα βιολογικά παιδιά του πρώην ζευγαριού. Τα τελευταία χρόνια φαίνεται πως ακολούθησε και εκείνος την επιλογή αρκετών από τα αδέλφια του να μη χρησιμοποιεί το επώνυμο του πατέρα του.

Κατά την αποφοίτησή του από το Fusion Academy στο Λος Άντζελες, στο απολυτήριό του αναγραφόταν το όνομα Νοξ Τζολί και όχι Νοξ Τζολί-Πιτ.

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν έχει προχωρήσει σε επίσημη νομική αλλαγή του ονόματός του ή εάν απλώς επέλεξε να χρησιμοποιήσει το επώνυμο της μητέρας του στην τελετή αποφοίτησης.

Από αριστερά: Μάντοξ, Βιβιέν, Αντζελίνα Τζολί, Νοξ, Σιλό και Ζαχάρα

Βιβιέν Μαρσελίν

Η Βιβιέν είναι η δίδυμη αδελφή του Νοξ και η μικρότερη κόρη της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ.

Τον Μάιο του 2024 εμφανίστηκε ως Βιβιέν Τζολί στο πρόγραμμα της θεατρικής παράστασης «The Outsiders», στην οποία εργαζόταν μαζί με τη μητέρα της. Το επώνυμο Πιτ δεν περιλαμβανόταν στο όνομά της.

Μέχρι στιγμής, δεν είναι γνωστό εάν η Βιβιέν έχει καταθέσει αίτηση για επίσημη αλλαγή του επωνύμου της. Η επιλογή της, ωστόσο, προστέθηκε στις κινήσεις των υπόλοιπων αδελφών της που δείχνουν ότι επιθυμούν να συνδέονται δημόσια μόνο με το επώνυμο της μητέρας τους.