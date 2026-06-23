Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται η Γερμανία, καθώς ένα πρωτοφανές κύμα ακραίας ζέστης αναμένεται να σαρώσει τη χώρα τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με την επίσημη προειδοποίηση που εξέδωσε η Ομοσπονδιακή Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο υδράργυρος είναι πολύ πιθανό να αγγίξει ή ακόμη και να ξεπεράσει τους 41 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας ένα ασφυκτικό και άκρως επικίνδυνο σκηνικό για τη δημόσια υγεία. Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι δεν διαφαίνεται σύντομα πραγματική ανακούφιση από το πύρινο κύμα.



Η κατάσταση αναμένεται να γίνει ακόμη πιο ανυπόφορη στα μεγάλα αστικά κέντρα. Όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας, Φέλιξ Ντιτς, οι κάτοικοι στις μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές στα δυτικά της χώρας θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρωτόγνωρες συνθήκες, καθώς οι θερμοκρασίες ενδέχεται να μην πέφτουν κάτω από τους 24 ή 25 βαθμούς ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκμηδενίζοντας κάθε περιθώριο νυχτερινής δροσιάς.



«Μιλούμε για συνθήκες πλήρως τροπικές και χωρίς κλιματισμό αφόρητες», τόνισε. Αύριο, στα δυτικά και νοτιοδυτικά της Γερμανίας αναμένονται θερμοκρασίες κοντά στους 38 βαθμούς, ενώ πάνω από τους 30 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο και στα ανατολικά και βόρεια.



Hitzewelle rollt weiter über München – möglicher Hoffnungsschimmer in Sicht https://t.co/QHDNx8puZe — tz (@tzmuenchen) June 22, 2026

«Τα πράγματα θα χειροτερέψουν την Πέμπτη και την Παρασκευή, με θερμοκρασίες ακόμη και μεταξύ 39 και 41 βαθμών», εκτίμησε ο κ. Ντιτς, κρατώντας ωστόσο επιφυλάξεις σχετικά με την ένταση τελικά του καύσωνα.

Η υψηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε ποτέ στη Γερμανία ήταν 41,2 βαθμοί κελσίου στις 25 Ιουλίου 2019 στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, ενώ η πιο ζεστή ημέρα Ιουνίου αναφέρθηκε στις 30 Ιουνίου 2019 στη Σαξονία-Άνχαλτ με 39,6 βαθμούς.

«Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας διαφαίνεται ελαφρά τάση πτώσης της θερμοκρασίας, αλλά μόνο για τα βορειοδυτικά», εκτίμησε ο εκπρόσωπος της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και πρόσθεσε ότι το κύμα καύσωνα, με θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών, θα διαρκέσει πιθανότατα όλη την επόμενη εβδομάδα.

Σε τοπικό επίπεδο, κρατίδια και δήμοι λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών των ακραίων θερμοκρασιών. Στο Μόναχο οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν την κατανάλωση νερού, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη αυξηθεί κατά 20% σε σχέση με μια «κανονική» ημέρα. Συγκεκριμένα, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται νερό για πότισμα κήπων, πλύσιμο αυτοκινήτων, αλλά και παιδικές πισίνες.

The problem with summer heatwaves is that they can suddenly turn to thunderstorms…. as sunseekers at a Berlin lido discovered on Sunday.



A violent thunderstorm caused visitors to an outdoor swimming pool in the Kreuzberg district to flee the scene.



Across Germany, it is set… pic.twitter.com/mw6BPB32H9 — CGTN Europe (@CGTNEurope) June 22, 2026

Στο Βερολίνο οι μαθητές τις επόμενες ημέρες θα μπορούν να αποχωρήσουν νωρίτερα από το σχολείο, προκειμένου να αποφύγουν τις πιο θερμές ώρες της ημέρας, ενώ ακυρώνονται σχολικές αθλητικές εκδηλώσεις σε εξωτερικούς χώρους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.