Ένα πλοίο που μετέφερε καλαμπόκι στη Μαύρη Θάλασσα βρέθηκε στο στόχαστρο δύο ρωσικών drones, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο καπετάνιος του, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε τη Δευτέρα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το μη πολεμικό πλοίο ήταν τουρκικής ιδιοκτησίας και έπλεε σε ουδέτερα ύδατα, ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Χ. Στο πλήρωμά του βρίσκονταν πολίτες του Αζερμπαϊτζάν και της Ινδίας. Κατά την ίδια ενημέρωση, έντεκα ναυτικοί διασώθηκαν, ένας από αυτούς τραυματισμένος, ενώ η τύχη ενός ακόμη ανθρώπου παρέμενε αδιευκρίνιστη.

A horrific strike by two Russian drones on a civilian vessel in neutral waters carrying corn and owned by Türkiye. Azerbaijani and Indian citizens were on board. As of now, unfortunately, we know that the ship’s captain was killed. My condolences. The fate of one other person is still being established. Eleven crew members were rescued, one of them injured. Ukraine has repeatedly proposed concrete steps to de-escalate the situation and ensure security in the Black Sea. There have also been relevant proposals from third countries. But Russia consistently chooses terror and sinking civilian vessels instead of normal maritime navigation. Pressure is needed to restore global food security. And everyone who is genuinely interested in this must help. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2026

«Μια φρικτή επίθεση» σε πλοίο με φορτίο τροφίμων

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε το περιστατικό «φρικτή επίθεση», υπογραμμίζοντας ότι επρόκειτο για πολιτικό πλοίο που μετέφερε αγροτικό φορτίο.

«Μέχρι στιγμής, δυστυχώς, γνωρίζουμε ότι ο καπετάνιος του πλοίου σκοτώθηκε… Η τύχη ενός ακόμη ατόμου εξακολουθεί να διερευνάται», ανέφερε στην ανάρτησή του.

Οι πληροφορίες για το ρωσικό χτύπημα και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε προέρχονται από την ουκρανική προεδρία.

BREAKING: Russian drones struck a Turkish-owned civilian ship carrying corn in the Black Sea, killing its captain, Zelensky said. Eleven crew members were rescued, one injured. Another person’s fate remains unknown. Zelensky said Russia continues to target civilian shipping despite repeated proposals to ensure safe navigation in the Black Sea, and called for pressure on Moscow to protect global food security. — KyivPost (@KyivPost) October 5, 2026

Η Ρουμανία αναφέρει δύο νεκρούς σε φλεγόμενο φορτηγό πλοίο

Την ίδια ημέρα, οι ρουμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έντεκα διασώθηκαν έπειτα από πυρκαγιά στο πλοίο Royad Mammadov, στη Μαύρη Θάλασσα, έξω από τα χωρικά ύδατα της Ρουμανίας.

Σύμφωνα με το Reuters, οι αρχές δεν διευκρίνισαν την αιτία της φωτιάς. Ρουμανικά μέσα περιέγραψαν το πλοίο ως τουρκικής ιδιοκτησίας, με φορτίο σιτηρών. Ωστόσο, στις συγκεκριμένες ενημερώσεις δεν υπήρχε ρητή επιβεβαίωση ότι πρόκειται για το πλοίο στο οποίο αναφέρθηκε ο Ζελένσκι.

Η καταγγελία του Ουκρανού προέδρου επαναφέρει στο προσκήνιο την ασφάλεια της εμπορικής ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα: πίσω από κάθε μεταφορά φορτίου βρίσκονται πληρώματα που καλούνται να διασχίσουν μια περιοχή όπου ο πόλεμος απειλεί και τις θαλάσσιες εμπορικές διαδρομές.