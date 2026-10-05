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Ένα πλοίο που μετέφερε καλαμπόκι στη Μαύρη Θάλασσα βρέθηκε στο στόχαστρο δύο ρωσικών drones, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο καπετάνιος του, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε τη Δευτέρα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το μη πολεμικό πλοίο ήταν τουρκικής ιδιοκτησίας και έπλεε σε ουδέτερα ύδατα, ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Χ. Στο πλήρωμά του βρίσκονταν πολίτες του Αζερμπαϊτζάν και της Ινδίας. Κατά την ίδια ενημέρωση, έντεκα ναυτικοί διασώθηκαν, ένας από αυτούς τραυματισμένος, ενώ η τύχη ενός ακόμη ανθρώπου παρέμενε αδιευκρίνιστη.

«Μια φρικτή επίθεση» σε πλοίο με φορτίο τροφίμων

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε το περιστατικό «φρικτή επίθεση», υπογραμμίζοντας ότι επρόκειτο για πολιτικό πλοίο που μετέφερε αγροτικό φορτίο.

«Μέχρι στιγμής, δυστυχώς, γνωρίζουμε ότι ο καπετάνιος του πλοίου σκοτώθηκε… Η τύχη ενός ακόμη ατόμου εξακολουθεί να διερευνάται», ανέφερε στην ανάρτησή του.

Οι πληροφορίες για το ρωσικό χτύπημα και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε προέρχονται από την ουκρανική προεδρία.

Η Ρουμανία αναφέρει δύο νεκρούς σε φλεγόμενο φορτηγό πλοίο

Την ίδια ημέρα, οι ρουμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έντεκα διασώθηκαν έπειτα από πυρκαγιά στο πλοίο Royad Mammadov, στη Μαύρη Θάλασσα, έξω από τα χωρικά ύδατα της Ρουμανίας.

Σύμφωνα με το Reuters, οι αρχές δεν διευκρίνισαν την αιτία της φωτιάς. Ρουμανικά μέσα περιέγραψαν το πλοίο ως τουρκικής ιδιοκτησίας, με φορτίο σιτηρών. Ωστόσο, στις συγκεκριμένες ενημερώσεις δεν υπήρχε ρητή επιβεβαίωση ότι πρόκειται για το πλοίο στο οποίο αναφέρθηκε ο Ζελένσκι.

Η καταγγελία του Ουκρανού προέδρου επαναφέρει στο προσκήνιο την ασφάλεια της εμπορικής ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα: πίσω από κάθε μεταφορά φορτίου βρίσκονται πληρώματα που καλούνται να διασχίσουν μια περιοχή όπου ο πόλεμος απειλεί και τις θαλάσσιες εμπορικές διαδρομές.