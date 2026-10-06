Η Μόσχα έγινε την περασμένη νύκτα ο στόχος μιας εκτεταμένης επίθεσης με 650 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο στην περιφέρεια της ρωσικής πρωτεύουσας, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές.

«Τα περισσότερα (απ’ αυτά τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα) καταστράφηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα», τα 105 από τα οποία κατά τη φάση της προσέγγισής τους στην πρωτεύουσα, διευκρίνισε ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν μέσω της ρωσικής πλατφόρμας μηνυμάτων Max.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ρωσικού κρατικού πρακτορείου ειδήσεων TASS, πρόκειται για τη δεύτερη πιο μαζική επίθεση με στόχο τη Μόσχα, η οποία βρίσκεται σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα, στη διάρκεια αυτών των τελευταίων μηνών, που έχουν σηματοδοτηθεί από μια εντατικοποίηση των πληγμάτων ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία.

Από την επίθεση σκοτώθηκε ένας 20χρονος σε χωριό της περιφέρειας της Μόσχας, διευκρίνισε ο περιφερειακός κυβερνήτης Αντρέι Βορομπιόφ ο οποίος έκανε λόγο για ζημιές σε κατοικίες σε πολλές τοποθεσίες.

Η Μόσχα, η οποία διαψεύδει ότι στοχοθετεί πολιτικές υποδομές, έχει εντατικοποιήσει τις τελευταίες εβδομάδες τους βομβαρδισμούς της στο ουκρανικό έδαφος, πάνω από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της επίθεσής της εναντίον της Ουκρανίας.

Προχθές, Κυριακή, ο ρωσικός στρατός προειδοποίησε ότι θα «εντείνει» περαιτέρω τα πλήγματά του στις ουκρανικές υποδομές, ως απάντηση σε δηλώσεις του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος υποσχέθηκε πως θα αυξήσει τις επιθέσεις του Κιέβου εναντίον των ρωσικών διυλιστηρίων.