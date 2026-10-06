Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από επίθεση σε μικρό λεωφορείο σε κατεχόμενη περιοχή της νότιας Ουκρανίας, σύμφωνα με τις διορισμένες από τη Ρωσία τοπικές αρχές. Η Μόσχα κατηγόρησε το Κίεβο για το πλήγμα, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση των συγκεκριμένων ισχυρισμών.

«Μετά από στοχευμένη επίθεση με εχθρικά drones τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ο οδηγός, σκοτώθηκαν» στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, μέρος της οποίας βρίσκεται υπό την κατοχή των ρωσικών δυνάμεων, δήλωσε ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης, Γεβγκένι Μπαλίτσκι.

Η επίθεση σημειώθηκε στην κοινότητα Μπασάν και προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό τριών ανθρώπων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η Ρωσία, που πραγματοποιεί επίθεση μεγάλης κλίμακας κατά της Ουκρανίας από τον Φεβρουάριο του 2022, δηλώνει ότι έχει προσαρτήσει την ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια, όπως επίσης αυτές του Ντονέτσκ, του Λουχάνσκ και της Χερσώνας από τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.