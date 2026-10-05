«Η Ρωσία οφείλει να καταλάβει ότι ο χρόνος είναι εις βάρος της». Με αυτή τη διατύπωση, το Ελιζέ έστειλε μήνυμα στη Μόσχα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν τη Δευτέρα ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με επίκεντρο τις ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας εξέφρασε την απόλυτη αλληλεγγύη του Παρισιού προς την Ουκρανία, ενώ οι δύο ηγέτες συζήτησαν και την πιθανή γαλλική συνδρομή στην αντιμετώπιση των ρωσικών drones. Η προστασία από τις επιθέσεις βρέθηκε έτσι δίπλα στη διπλωματική προσπάθεια για αποκλιμάκωση και ειρήνη.

Το Παρίσι βλέπει αδιέξοδο στο μέτωπο και κλιμάκωση κατά αμάχων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας, την οποία μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Ρωσία βρίσκεται σε αδιέξοδο στο μέτωπο, αλλά εξακολουθεί να απορρίπτει τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός.

Το Ελιζέ καταλογίζει στη Μόσχα την «ανεύθυνη επιλογή» να εντείνει τα πλήγματα εναντίον ουκρανικών υποδομών και του άμαχου πληθυσμού, παραβιάζοντας, όπως τονίζει, τις βασικές αρχές του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Παράλληλα, διαμηνύει ότι η Γαλλία και η Ευρώπη θα συνεχίσουν να στηρίζουν το Κίεβο, με στόχο τόσο την αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών όσο και την πρόοδο των διαβουλεύσεων για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, που θα σέβεται την ανεξαρτησία και την ασφάλεια της Ουκρανίας.

🇷🇺🇺🇦 Un ataque ruso con drones alcanza un puente en Kiev en pleno día mientras circulaban varios vehículos civiles. https://t.co/008cq4G5fZ — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 4, 2026

Τα drones στο επίκεντρο της γαλλικής βοήθειας

Ξεχωριστό σκέλος της συνομιλίας αποτέλεσε η βοήθεια που θα μπορούσε να προσφέρει η Γαλλία απέναντι στις επιθέσεις με ρωσικά drones. Στην ενημέρωση που μεταδόθηκε δεν εξειδικεύονται τα μέσα ή το χρονοδιάγραμμα μιας τέτοιας συνδρομής.

Η συζήτηση εντάσσεται στη γραμμή που έχει επαναλάβει το Παρίσι, συνδέοντας την υποστήριξη της Ουκρανίας με την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Σε παρέμβασή του στις 18 Σεπτεμβρίου, ο Μακρόν είχε χαρακτηρίσει τη στήριξη προς το Κίεβο απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλεια της Ευρώπης και την επιστροφή σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη.

Το ζητούμενο μετά τη συνομιλία είναι πώς αυτή η δέσμευση θα μεταφραστεί σε πρόσθετη προστασία για τις ουκρανικές πόλεις και υποδομές. Εκεί συναντώνται οι δύο πλευρές του γαλλικού μηνύματος: συνέχιση της στήριξης στο πεδίο και επιμονή σε μια ειρήνη που θα εγγυάται την ασφάλεια της χώρας.