Η Βόρεια Κορέα, ο εχθρός της Νότιας Κορέας, μπορεί να βοηθά ενεργά τη Ρωσία στον πόλεμο με την Ουκρανία, όμως η Σεούλ αποφάσισε να παραμερίσει τις διαφορές της και, με τη σειρά της, να στηρίξει τη Μόσχα με καύσιμα.

Σύμφωνα με έρευνα του Guardian, πλοία που υπόκεινται σε δυτικές κυρώσεις, κυρίως ευρωπαϊκές, φορτώνουν καύσιμα σε νοτιοκορεατικά λιμάνια και στη συνέχεια ταξιδεύουν στη Ρωσία.

Το βρετανικό δημοσίευμα έγραψε ότι η φόρτωση των καυσίμων γίνεται με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι τα πλοία να δένουν επίσημα σε λιμάνι και να φορτώνουν εκεί, καθώς, βάσει των μέτρων που έχει λάβει η Νότια Κορέα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, δεν παραβιάζεται κάποιος νόμος.

Συγκεκριμένα, η Σεούλ αναγνωρίζει, ως έναν βαθμό, τα δυτικά μέτρα κατά της Ρωσίας στο πλαίσιο των συμμαχιών της, ενώ ταυτοχρόνως στηρίζει την Ουκρανία με ανθρωπιστική βοήθεια και μη θανατηφόρο στρατιωτικό εξοπλισμό, όπως κράνη, αλεξίσφαιρα γιλέκα κ.λπ. Πολιτική της είναι η στήριξη του αδύναμου και όχι η διαιώνιση της εκάστοτε σύγκρουσης, οπότε η φόρτωση δεξαμενόπλοιων με καύσιμα που θα σταλούν στη Ρωσία -θεωρητικά για εμπορική και όχι για στρατιωτική χρήση- δεν αποτελεί παραβίαση.

Σε περίπτωση, όμως, που τα δεξαμενόπλοια δεν μπορούν να δέσουν σε λιμάνι, φορτώνουν τα καύσιμα εν πλω, σε ύδατα της Νότιας Κορέας, ώστε να μην υπάρξει εμπλοκή άλλων δυνάμεων.

Από την ανάλυση του Guardian σε λιμενικά αρχεία και δεδομένα παρακολούθησης πλοίων προέκυψε ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο φορτώθηκαν πάνω από 176.000 τόνοι καυσίμων, κυρίως ντίζελ, σε διάφορα λιμάνια της Νότιας Κορέας, σε επτά δεξαμενόπλοια που πραγματοποίησαν 14 ταξίδια προς την Άπω Ανατολή της Ρωσίας.

Τρία από τα πλοία υπόκειντο σε κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ, ενώ ένα από αυτά φόρτωσε το φορτίο του μέσω μεταφόρτωσης από πλοίο σε πλοίο στα ύδατα της Νότιας Κορέας – μια μέθοδος που μπορεί να συγκαλύψει την προέλευση ενός φορτίου και επιτρέπει στα πλοία να αποφεύγουν την προσέγγιση σε λιμενικούς τερματικούς σταθμούς.

«Είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι δεξαμενόπλοια που υπόκεινται σε κυρώσεις της ΕΕ φόρτωσαν καύσιμα σε λιμάνια της Νότιας Κορέας και τα μετέφεραν στη Ρωσία», δήλωσε ο Isaac Levi, αναλυτής στο Κέντρο Ερευνών για την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα (CREA), ένα φινλανδικό κέντρο μελετών. «Αυτό υπονομεύει το καθεστώς των κυρώσεων και τη στήριξη της Νότιας Κορέας προς την Ουκρανία».

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ναυτιλιακών αναλύσεων Kpler, μεταξύ των αγοραστών συγκαταλέγονταν η Rosneft, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Ρωσίας, η οποία υπόκειται σε κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, την ΕΕ και την Αυστραλία, καθώς και η NNK, ένας ρωσικός πετρελαϊκός όμιλος, του οποίου ο ιδιοκτήτης, Eduard Khudainatov, και μία από τις εταιρείες του, η NNK-Oil, υπόκεινται σε κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τον Αύγουστο, η Ρωσία εισήγαγε 368.000 τόνους πετρελαϊκών προϊόντων δια θαλάσσης, ποσότητα που υπερβαίνει κατά επτά φορές την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα και αποτελεί το υψηλότερο μηνιαίο σύνολο από την έναρξη της πλήρους εισβολής στην Ουκρανία, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler που ανέλυσε η CREA. Η Νότια Κορέα αντιπροσώπευε 112.000 τόνους, ή το 31% της συνολικής ποσότητας, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση μετά την Ινδία.

Ο όγκος φορτίων στα λιμάνια της Νότιας Κορέας άρχισε να αυξάνεται ραγδαία τον Ιούλιο, την ίδια στιγμή που ο πρόεδρος της χώρας, Λι Τζέ Μιουνγκ, δεσμεύτηκε να διαθέσει 100 εκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.