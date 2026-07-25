Τα drones δεν έφεραν μόνο επανάσταση στον τρόπο που διεξάγεται ο σύγχρονος πόλεμος, αλλά κατέφεραν να συνδεθούν με τις τιμές στην ενέργεια.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκαλώντας καταστροφές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή επηρεάζουν την παραγωγή, με το τελικό κόστος να το επωμίζεται ο καταναλωτής.

Ενδεικτικά, για αυτό τον λόγο το πετρέλαιο διαπραγματεύτηκε στα 100 δολάρια το βαρέλι αυτή την εβδομάδα, ανέφερε το πρακτορείο Axios.

«Όποιος κατασκευάζει ενεργειακές υποδομές σε οποιαδήποτε περιοχή όπου υπάρχει έστω και η παραμικρή πιθανότητα ένοπλης σύγκρουσης, θα πρέπει να λάβει υπόψη την άμυνα κατά των drones», δήλωσε ο Γκρέγκορι Μπρου, αναλυτής της Eurasia Group, μιας εταιρείας συμβούλων πολιτικού κινδύνου.

Επίσης, μόνο και μόνο το ενδεχόμενο παρουσίας τους μπορεί να οδηγήσει τις τιμές προς τα πάνω.

Συγκεκριμένα, τα χτυπήματα των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα και του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγω από drones. Τα σκάφη που χτυπούν είναι ελάχιστα σε σχέση με αυτά που θα μπορούσαν ή που διασχίζουν τις θαλάσσιες οδούς που σημειώνονται επιθέσεις. Ωστόσο, οι ασφαλιστικές πρέπει κάθε φορά να αποζημιώνουν με υπέρογκα ποσά.

Έτσι, ακόμη κι αν γίνονται λίγες, πόσο μάλλον επιτυχημένες επιθέσεις, μόνο και μόνο το ενδεχόμενο της αποζημίωσης τρομάζει τις ασφαλιστικές, οι οποίες είτε βρίσκουν τρόπους να μην καλύπτουν τα πλοία, είτε αυξάνουν τα ασφάλιστρα.

Οι ναυτιλιακές με τη σειρά τους, είτε βρουν εναλλακτική θαλάσσια διαδρομή που θα εξασφαλίζει την παράδοση του ενεργειακού φορτίου, είτε πάρουν το ρίσκο κι ας μην καλύπτονται, χρεώνουν περισσότερο, με τον τελικό λογαριασμό να έρχεται στον καταναλωτή.

Η Τατιάνα Μίτροβα, ερευνήτρια στο Κέντρο Παγκόσμιας Ενεργειακής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Κολούμπια, σε σχετικές δηλώσεις που παραχώρησε, τόνισε ότι ο ενεργειακός σχεδιασμός απαιτεί πλέον «εντελώς διαφορετικό τρόπο σκέψης» όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα.