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Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη δύο τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε μέσω Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Σερχίι Κριβοσένκο.

Ο δήμαρχος Αρτέμ Κομπζάρ είχε ενημερώσει το βράδυ της Παρασκευής πως επλήγησαν μη στρατιωτικές υποδομές, ένα πρατήριο καυσίμων και η οροφή μιας πολυκατοικίας στο Σούμι.

Ρωσικά στρατεύματα βρίσκονται σε απόσταση μόλις 20 χιλιομέτρων από το Σούμι, επισημαίνει το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).

Σχεδόν 4½ χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, το τέλος του πολέμου δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν βαλτώσει.