Νέα έκκληση προς τους συμμάχους της Ουκρανίας απηύθυνε ο πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζητώντας την αποστολή συστημάτων αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων, μετά την αιματηρή ρωσική επίθεση της περασμένης νύχτας που κόστισε τη ζωή σε 17 ανθρώπους.

«Συστήματα αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων θα μπορούσαν να έχουν σώσει τη ζωή όσων σκοτώθηκαν σήμερα. Είναι σημαντικό οι εταίροι μας να αντιληφθούν ότι οι καθυστερήσεις στην παράδοσή τους ή η διστακτικότητα για την προμήθεια τέτοιων αντιβαλλιστικών συστημάτων οδηγούν σε τέτοιες ανθρώπινες απώλειες», ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.