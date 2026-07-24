Συναγερμός σήμανε στην Ουκρανία για ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους σε επίδειξη όπλων στο Κίεβο, όπου παρευρισκόταν ο Σεργκέι Μπεσκρέστνοφ, σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η εκδήλωση πραγματοποιούνταν στη Μπούτσα, στα περίχωρα του Κιέβου -όπου ο ρωσικός στρατός κατηγορείται για θηριωδίες κατά αμάχων στην αρχή της ρωσικής εισβολής το 2022- και σύμφωνα με τον απολογισμό των ουκρανικών αρχών σκοτώθηκαν 10 άτομα και τραυματίστηκαν περίπου 100.

«Σήμερα, μια εχθρική πυραυλική επίθεση έπληξε μια τοποθεσία στην περιοχή του Κιέβου, όπου είχαν συγκεντρωθεί εκπρόσωποι της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας. Δυστυχώς, υπάρχουν νεκροί και τραυματίες», ανέφερε το Ουκρανικό Συμβούλιο Κατασκευαστών Όπλων.

Σύμφωνα με την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας The Kyiv Post, οι αρχές της χώρας κατηγορούνται ότι επιχείρησαν να υποβαθμίσουν το γεγονός και να αποκρύψουν το μέρος που επλήγη. Εντούτοις, η εκδήλωση ήταν δημόσια και μάλιστα πραγματοποιούνταν κανονικά ηλεκτρονικές εγγραφές όσων ήθελαν να την παρακολουθήσουν.

⚡️Update: Russian ballistic missile strike hits Kyiv arms exhibition event, at least 10 dead, 100 injured.



The Ukrainian Council of Defense Industry said in a post on social media that "an enemy missile strike occurred in the Kyiv region at a location where representatives of… — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 24, 2026

Το «Nikolaevsky Vanek», ένα από τα μεγαλύτερα ουκρανικά κανάλια στην Telegram ανέφερε ότι η επίθεση μοιάζει με εκείνη στο Τσερνίχιβ τον Αύγουστο του 2023, όπου και πάλι είχε χτυπηθεί έκθεση όπλων, η οποία ήταν γνωστό ότι θα διεξαχθεί εκεί.

«Μήπως ο Αύγουστος του 2023 στο Τσερνίχιβ δεν δίδαξε τίποτα σε κανέναν; Ποιος θα λογοδοτήσει γι’ αυτό; Δεν μπορείς να αφήνεις ηλεκτρονικές εγγραφές για μια έκθεση και να περιμένεις ότι το 100% των πληροφοριών δεν θα φτάσει στα χέρια των Ρώσων. Είναι απλά αδύνατο», ανέφερε η ανάρτηση.

Russia launched a ballistic strike on a private training ground in Kyiv region where an arms exhibition was taking place.



Ukrainian Armed Forces spokesperson Ihnat stated that the facility has no connection to the military.



Prosecutor General Kravchenko: 10 people were killed,… pic.twitter.com/mgRVYLdc7K — Visegrád 24 (@visegrad24) July 24, 2026

Επίσης, το δημοφιλές ουκρανικό κανάλι «Exilenova+» στην Telegram, άσκησε δριμεία κριτική, αναφέροντας: «Τέτοιες πληροφορίες μπορούν να αναλυθούν από αναλυτές μέσα σε λίγα λεπτά. Η έκβαση αυτού του γεγονότος είχε ήδη αποφασιστεί πριν καν ξεκινήσει. Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι κανείς δεν έδωσε σημασία. Για άλλη μια φορά παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων σε μια περιοχή που βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση από ένα τρομοκρατικό κράτος, το οποίο διαθέτει επιχειρησιακά-τακτικά πυραυλικά συστήματα ειδικά για περιπτώσεις όπως αυτή».

Ο Ζελένσκι σχολιάζοντας την επίθεση δήλωσε σοκαρισμένος και ζήτησε να λογοδοτήσει η Ρωσία για το πυραυλικό χτύπημα.

Ακολουθούν φωτογραφίες από την επίθεση: