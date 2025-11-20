Ένας από τους βασικούς υπεύθυνους για τη φρικτή σφαγή στην Μπούτσα έχει ταυτοποιηθεί, αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται μόνο για την «κορυφή του παγόβουνου».

Ο Γιούρι Βλαντιμίροβιτς Κιμ έχει λάβει για πρώτη φορά στην ιστορία ειδοποίηση για υποψία σχετικά με τα ολοένα αυξανόμενα στοιχεία που τον συνδέουν με τις αποτρόπαιες δολοφονίες που διέπραξε η ομάδα του. Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι πλέον «κινούνται προς τα επάνω στην ιεραρχία», γεγονός που ενδεχομένως θα οδηγήσει σε απόδοση ευθυνών ακόμα και στον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Τζέρεμι Πίτσι, νομικός σύμβουλος του οργανισμού Global Rights Compliance (GRC), δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα The Sun: «Η ασπίδα ατιμωρησίας από ξένες διαδικασίες για βασικά διεθνή εγκλήματα θα σταματήσει να προστατεύει τον Πούτιν μόλις φύγει από το αξίωμα».

Η σφαγή της Μπούτσα

Η Μπούτσα υπέστη μια από τις πιο φρικιαστικές θηριωδίες του πολέμου, με περισσότερα από 450 πτώματα, μεταξύ των οποίων 9 παιδιά και 73 πολίτες, να εντοπίζονται σε όλη την πόλη, όταν οι βάρβαρες ρωσικές δυνάμεις αποχώρησαν το 2022. Η ουκρανική αστυνομία ανέσυρε σχεδόν 40 πτώματα μόνο σε έναν δρόμο. Πολλοί από τους νεκρούς βρέθηκαν με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη και με τραύματα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι, ενώ άλλοι ήταν ακρωτηριασμένοι, αποκεφαλισμένοι ή είχαν βγαλμένα μάτια και γλώσσες από τους Ρώσους στρατιώτες. Οι κάτοικοι της πόλης κοντά στο Κίεβο υπέστησαν βασανιστήρια, σεξουαλική βία και εκτελέσεις κατά τη διάρκεια σχεδόν ενός μήνα ρωσικής κατοχής στις πρώτες εβδομάδες του πολέμου. Ο ΟΗΕ ανέφερε ότι τα θύματα σεξουαλικής βίας ήταν ηλικίας από τεσσάρων έως 82 ετών. Παράλληλα, οι περισσότεροι από τους λεγόμενους «Χασάπηδες της Μπούτσα» παραμένουν ζωντανοί και ελεύθεροι.

Το διεθνές ίδρυμα νομικής υποστήριξης GRC υποστηρίζει την ουκρανική αποστολή για τον εντοπισμό και τη δίκη όλων όσων ευθύνονται για τα εγκλήματα στη χώρα που πλήττεται από τον πόλεμο. Για πρώτη φορά εκδόθηκε ειδοποίηση για υποψία εναντίον ενός διοικητή που θεωρείται ο κινητήριος μοχλός των βίαιων δολοφονιών στην Μπούτσα.

Ο Κιμ, διοικητής λόχου στην 76η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία, φέρεται να διέταξε τους στρατιώτες του να σκοτώσουν αμάχους και να κακοποιήσουν άλλους. Οι ερευνητές δηλώνουν ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου ο Κιμ διέταξε την καταδίωξη, τον τραυματισμό και τη δολοφονία ατόμων που θεωρούνταν υποστηρικτές των ουκρανικών ένοπλων ή αστυνομικών δυνάμεων. Ο 28χρονος διοικητής φέρεται επίσης να διέταξε την καύση πτωμάτων για να συγκαλύψει τα εγκλήματά τους.

Ο Πίτσι εξήγησε ότι η ειδοποίηση εκδόθηκε μετά από συγκέντρωση στοιχείων μέσω καταθέσεων μαρτύρων, αναπαραστάσεων σκηνών εγκλήματος, αναγνωρίσεων, ιατροδικαστικών στοιχείων και ανοιχτών πηγών πληροφοριών. Όπως δήλωσε: «Η ειδοποίηση αυτή αφορά την υποτιθέμενη ευθύνη ενός διοικητή για τη διαταγή και την ανοχή εγκλημάτων βίας από τις δυνάμεις του. Αποτελεί υπενθύμιση ότι όσοι βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας μπορούν να λογοδοτήσουν, ακόμη και αν δεν ήταν παρόντες στη σκηνή του εγκλήματος. Εξυπηρετεί ως θεμέλιο για να κινηθούμε στην ιεραρχία και να αξιολογήσουμε την ευθύνη όλων όσων σχεδιάζουν και εφαρμόζουν εγκληματικά σχέδια και πολιτικές. Οι ανώτεροι Ρώσοι αξιωματούχοι θα πρέπει να ανησυχούν σοβαρά».

Οι κατηγορίες που βαραίνουν τον Κιμ

Ο Κιμ φέρεται να ευθύνεται για 17 δολοφονίες και 4 περιπτώσεις κακομεταχείρισης διαταγμένες από τις δυνάμεις του. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η «μεθοδική και συστηματική» φύση των εγκλημάτων στην Μπούτσα και σε άλλες περιοχές υποδηλώνει ότι αποτελούσαν μέρος ενός «εθνικού εγκληματικού σχεδίου» υπό την καθοδήγηση υψηλόβαθμων αξιωματούχων, περιλαμβανομένου του περιβάλλοντος του Πούτιν. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει προηγουμένως ζητήσει δίκες τύπου Νυρεμβέργης για τους δράστες.

Ο Πίτσι τόνισε ότι η διαδικασία απονομής ουκρανικής δικαιοσύνης βρίσκεται ακόμη στην αρχή, δεδομένου ότι η έκταση της εγκληματικότητας στην Ουκρανία είναι τεράστια και απαιτεί χρόνο για την επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων. «Τώρα βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα, όπου ξεπερνάμε τους άμεσους δράστες και αξιολογούμε την ευθύνη των διοικητών που σχεδιάζουν, διατάζουν και εφαρμόζουν εγκληματικά σχέδια και πολιτικές», συμπλήρωσε.

Η ειδοποίηση προς τον Κιμ, που εκδόθηκε από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα και την Εθνική Αστυνομία της Ουκρανίας, ανοίγει πλέον τον δρόμο για τη σύλληψη των συνεργατών του Πούτιν. Ο Πίτσι σημείωσε ότι, ενώ ο Πούτιν έχει ασυλία από εγχώριες διαδικασίες για διεθνή εγκλήματα όσο είναι αρχηγός κράτους, θα είναι ευάλωτος μόλις αποχωρήσει από το αξίωμα. Όπως δήλωσε: «Η Ουκρανία έχει πλήρη δικαιώματα να διερευνήσει σε βάθος την υποτιθέμενη ευθύνη του Πούτιν για μαζικές θηριωδίες, ώστε να προετοιμαστεί για τη στιγμή που η ασυλία δεν θα αποτελεί ασπίδα».