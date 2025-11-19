Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, έχει ενημερώσει συνεργάτες του ότι σχεδιάζει να αποχωρήσει από τη διοίκηση τον Ιανουάριο, όπως ανέφεραν τέσσερις πηγές στο Reuters, μια αποχώρηση που θα σημάνει την απώλεια ενός βασικού υποστηρικτή της Ουκρανίας στη διοίκηση Τραμπ.

Ο ειδικός προεδρικός απεσταλμένος είναι προσωρινός θεσμός, και θεωρητικά τέτοιοι απεσταλμένοι πρέπει να επιβεβαιώνονται από τη Γερουσία για να παραμείνουν στις θέσεις τους πέραν των 360 ημερών. Ο Κέλογκ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ο Ιανουάριος θα αποτελέσει σημείο αποχώρησης, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία, είπαν οι πηγές που ζήτησαν ανωνυμία για να συζητήσουν ιδιωτικές συνομιλίες.

Η αποχώρησή του θα είναι δυσάρεστη είδηση για το Κίεβο. Ο συνταξιούχος αντιστράτηγος θεωρείτο από διπλωμάτες στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των Ουκρανών, ως ένας συμπαθητικός συνομιλητής σε μια διοίκηση που μερικές φορές είχε κλίση προς την άποψη της Μόσχας για τις αιτίες του πολέμου στην Ουκρανία.

Η είδηση έρχεται ενώ η Ουκρανία αντιμετωπίζει νέα διπλωματικά εμπόδια. Δύο πηγές ενημέρωσαν το Reuters την Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ υπέδειξαν στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ουκρανία πρέπει να αποδεχθεί ένα πλαίσιο που συνέταξαν οι ΗΠΑ για την επίλυση του πολέμου με τη Ρωσία, το οποίο προτείνει το Κίεβο να παραχωρήσει εδάφη και κάποια όπλα. Οι προτάσεις, που περιλαμβάνουν και τη μείωση του μεγέθους των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, θα αποτελούσαν σημαντική υποχώρηση για το Κίεβο.

Η πρόταση του πλαισίου ηγήθηκε από τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για ειρηνευτικές αποστολές, Στιβ Γουίτκοφ, και φαίνεται ότι ο Κέλογκ δεν είχε ρόλο στη σύνταξή της.

Ο Κελογκ συγκρούστηκε κάποιες φορές με τον Γουίτκοφ

Ο Κέλογκ έχει καταδικάσει με μεγαλύτερη ένταση τις ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές πολιτικές υποδομές από ό,τι άλλοι αξιωματούχοι της διοίκησης Τραμπ. Κατά διαστήματα συγκρούστηκε με τον Γουίτκοφ, ο οποίος έχει επαναλάβει ορισμένα σημεία ομιλιών του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και έχει προωθήσει εδώ και καιρό μια μονομερή ανταλλαγή εδαφών ως μέρος μιας μακροπρόθεσμης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Μεταξύ των επιτυχιών του Κέλογκ ήταν η διευκόλυνση της απελευθέρωσης δεκάδων ομήρων που κρατούνταν από τον Λευκορωσό ηγέτη Αλεξάντερ Λουκασένκο, σε αντάλλαγμα για περιορισμένη άρση κυρώσεων.

Ο Λευκός Οίκος και το Υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλιο. Μία πηγή που γνώριζε την απόφαση του Κέλογκ δήλωσε ότι ποτέ δεν είχε σκοπό να παραμείνει για πολύ στη διοίκηση.

Η προσέγγιση Τραμπ στην Ουκρανία έχει αλλάξει

Παρότι ο Τραμπ επικεντρώθηκε στο να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο τρόπος με τον οποίο επιχειρεί να το κάνει έχει αλλάξει δραματικά.

Τον Μάρτιο, διέκοψε προσωρινά κάποιες πληροφορίες που μοιράζονταν με την Ουκρανία, πριν τις επαναλάβει γρήγορα. Τους τελευταίους μήνες, μάλιστα, αύξησε την ανταλλαγή πληροφοριών με το Κίεβο.

Και ενώ ο Τραμπ δημιούργησε νέο πρόγραμμα μέσω του οποίου οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι αγοράζουν αμερικανικά όπλα για λογαριασμό του Κιέβου, σε μεγάλο βαθμό διέκοψε τα αμερικανικά στρατιωτικά προγράμματα βοήθειας που είχαν θεσπιστεί από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Ο Τραμπ είχε εισέλθει στην εξουσία προωθώντας άμεση εκεχειρία, αλλά εγκατέλειψε αυτό το αίτημα μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο. Τον Οκτώβριο, υιοθέτησε ξανά την ιδέα εκεχειρίας κατά μήκος των μετώπων μετά τη συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον.

Η τελευταία πρόταση υπό την ηγεσία του Γουίτκοφ – στον βαθμό που την υποστηρίζουν και άλλες ομάδες της διοίκησης Τραμπ – φαίνεται να σηματοδοτεί ακόμη μια στροφή προς την εξυπηρέτηση των ρωσικών συμφερόντων.

Παράλληλα, μια αμερικανική αντιπροσωπεία υπό τον Υπουργό Στρατού Νταν Ντρίσκολ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Κίεβο σε «αποστολή συλλογής στοιχείων», όπως ανακοίνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο. Στην αντιπροσωπεία συμμετέχει επίσης ο Αρχηγός του Στρατού, στρατηγός Ράντι Τζορτζ, και εκείνος μαζί με τον Ντρίσκολ θα συναντήσουν τον Ζελένσκι την Πέμπτη, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Ο Κέλογκ διατηρεί σταθερές σχέσεις με τον Τραμπ, αλλά ήταν αισθητά απόντας από τη συνάντηση του Οκτωβρίου με τον Ζελένσκι, κάτι που ορισμένοι σύμμαχοι απέδωσαν σε εσωτερικές συγκρούσεις εντός της διοίκησης.

Δεν ήταν άμεσα σαφές ποιος – αν υπάρχει κανείς – θα αντικαταστήσει τον Κέλογκ. Οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμα διορίσει πρεσβευτή επιβεβαιωμένο από τη Γερουσία για την Ουκρανία. Η διπλωμάτης Τζούλι Φίσερ διορίστηκε τον Μάιο ως επικεφαλής της αποστολής των ΗΠΑ στο Κίεβο.