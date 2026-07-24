Νέες προτάσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία αναμένει η Μόσχα, διαμηνύοντας ταυτόχρονα ότι οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία θα πρέπει να είναι αποδεκτή από τη Ρωσία και να λαμβάνει υπόψη τις θέσεις της.

Η τοποθέτηση του Κρεμλίνου ακολούθησε τις δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος υπογράμμισε ότι απαιτούνται «νέες ιδέες» για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Όπως επισήμανε, οι προτάσεις που είχαν παρουσιαστεί έως τώρα δεν ήταν αποδεκτές από την Ουκρανία και, κατά την εκτίμησή του, είναι ακόμη λιγότερο πιθανό να γίνουν δεκτές σήμερα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία είναι διατεθειμένη να περιμένει τις επόμενες αμερικανικές εισηγήσεις και να τις εξετάσει. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Μόσχα παραμένει επισήμως ανοιχτή σε μια πολιτική και διπλωματική διευθέτηση.

Η Μόσχα δηλώνει ανοιχτή σε συνομιλίες, αλλά συνεχίζει τις επιχειρήσεις

Παρά τη φραστική ετοιμότητα για διαπραγματεύσεις, ο Πεσκόφ ξεκαθάρισε ότι οι ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν όσο δεν υπάρχει συμφωνία.

Το Κρεμλίνο κατηγόρησε εκ νέου τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι ενθαρρύνουν το Κίεβο να εξακολουθήσει τον πόλεμο, ενώ υποστήριξε ότι η κατάσταση στο πεδίο των μαχών εξελίσσεται ευνοϊκά για τη ρωσική πλευρά. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν τη θέση της Μόσχας και δεν επιβεβαιώνονται ανεξάρτητα στο σύνολό τους.

Η διπλή αυτή γραμμή –διακηρυγμένη ετοιμότητα για συνομιλίες, αλλά συνέχιση των πολεμικών επιχειρήσεων– παραμένει σταθερό χαρακτηριστικό της ρωσικής στάσης. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, το Κρεμλίνο είχε αναφέρει ότι δεν διαφαίνεται άμεση προοπτική επανέναρξης των απευθείας συνομιλιών με την Ουκρανία, παρότι η Ρωσία δεν αποκλείει τη διαπραγματευτική διαδικασία.

Τι συζήτησαν Ρούμπιο και Λαβρόφ

Οι νέες δηλώσεις έγιναν μετά τη συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της ASEAN στη Μανίλα.

Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ παραμένει πρόθυμη να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο για τον τερματισμό του πολέμου, παραδέχθηκε όμως ότι δεν υπάρχει εύκολη ή άμεση λύση. Τόνισε ακόμη ότι μια συμφωνία θα πρέπει τελικά να μπορεί να γίνει δεκτή τόσο από τη Ρωσία όσο και από την Ουκρανία.

Από την πλευρά του, ο Λαβρόφ επανέλαβε ότι η Ρωσία προτιμά, κατά την επίσημη θέση της, μια πολιτική και διπλωματική λύση. Δήλωσε επίσης ότι η Μόσχα εξακολουθεί να βασίζεται στις προτάσεις που είχαν συζητηθεί κατά τη συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, τον Αύγουστο του 2025.

Οι λεπτομέρειες εκείνων των συνεννοήσεων δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πλήρως, ενώ δεν προέκυψε τελική συμφωνία από τη σύνοδο της Αλάσκας.

Οι όροι που εξακολουθεί να θέτει η Ρωσία

Το βασικό εμπόδιο είναι ότι οι θέσεις των δύο πλευρών παραμένουν σε μεγάλη απόσταση.

Η Μόσχα έχει καταστήσει σαφές ότι οι βασικές απαιτήσεις που είχε παρουσιάσει ο Βλαντίμιρ Πούτιν το 2024 δεν έχουν αλλάξει. Μεταξύ άλλων, ζητά την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από το σύνολο των διοικητικών εδαφών του Ντονέτσκ, του Λουγκάνσκ, της Χερσώνας και της Ζαπορίζια, ακόμη και από περιοχές που δεν ελέγχει στρατιωτικά η Ρωσία. Απαιτεί επίσης από την Ουκρανία να εγκαταλείψει οριστικά την προοπτική ένταξης στο ΝΑΤΟ.

Το Κίεβο απορρίπτει όρους που θα ισοδυναμούσαν με παραχώρηση εδαφών υπό στρατιωτική πίεση και ζητά ισχυρές, μακροχρόνιες εγγυήσεις ασφαλείας απέναντι σε ενδεχόμενη νέα ρωσική επίθεση.

Η Μόσχα, από την πλευρά της, αντιτίθεται στην ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων χωρών του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία ακόμη και μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία, προειδοποιώντας ότι θα τις αντιμετώπιζε ως απειλή και ως νόμιμους στρατιωτικούς στόχους.

Το Κίεβο ζητά «ειρήνη με αξιοπρέπεια»

Η ουκρανική ηγεσία προσπαθεί ταυτόχρονα να επαναφέρει τη διπλωματική διαδικασία στο προσκήνιο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, με κεντρικό θέμα την αναζωογόνηση των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η χώρα του είναι έτοιμη εδώ και καιρό για «ειρήνη με αξιοπρέπεια», προσθέτοντας ότι οι διαπραγματευτικές ομάδες του Κιέβου και της Ουάσινγκτον παραμένουν σε στενή επαφή.

Παράλληλα, η Ουκρανία επιδιώκει να ενισχύσει τη στρατιωτική της θέση, θεωρώντας ότι η πίεση στο πεδίο και οι αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας μπορούν να βελτιώσουν τους όρους μιας μελλοντικής διαπραγμάτευσης.

Νέα διπλωματική κινητικότητα, χωρίς ακόμη κοινό έδαφος

Οι δηλώσεις από την Ουάσινγκτον, τη Μόσχα και το Κίεβο δείχνουν ότι υπάρχει πρόθεση να αναζητηθεί μια νέα βάση συνομιλιών. Δεν σημαίνουν, ωστόσο, ότι έχει υπάρξει ουσιαστική σύγκλιση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναζητούν ιδέες που θα μπορούσαν να γίνουν δεκτές και από τις δύο εμπόλεμες πλευρές. Η Ρωσία δηλώνει ότι θα εξετάσει τις νέες προτάσεις, αλλά επιμένει στις βασικές εδαφικές και γεωπολιτικές απαιτήσεις της. Η Ουκρανία, την ίδια ώρα, αποκλείει μια λύση που θα νομιμοποιούσε την κατάκτηση εδαφών χωρίς αξιόπιστες εγγυήσεις για τη μελλοντική της ασφάλεια.

Έτσι, παρά την αναθέρμανση των διπλωματικών επαφών, το κεντρικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο: αν υπάρχουν πράγματι «νέες ιδέες» ικανές να γεφυρώσουν θέσεις οι οποίες, προς το παρόν, εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά.