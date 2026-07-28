Η ΑΕΚ βρίσκεται ένα βήμα πριν ολοκληρώσει μία από τις σημαντικότερες μεταγραφικές της κινήσεις του καλοκαιριού, καθώς έχει έρθει σε συμφωνία με τη Βόλφσμπουργκ για την απόκτηση του Λόβρο Μάγιερ. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, το συνολικό ποσό της μεταγραφής θα ξεπεράσει τα 6 εκατ. ευρώ.

Ο 28χρονος Κροάτης χαφ έχει ήδη δώσει τα χέρια με την Ένωση για συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας και το μόνο που απομένει είναι η ολοκλήρωση των τελευταίων διαδικασιών. Η άφιξή του στην Ολλανδία, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της η ΑΕΚ, αναμένεται άμεσα, ακόμη και μέσα στην Τρίτη (29/7), εφόσον διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες.

Με την παρουσία του στις Κάτω Χώρες, ο Μάγιερ θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, πριν βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο και ανακοινωθεί επίσημα από την ΑΕΚ. Στη συνέχεια θα ενσωματωθεί στο προπονητικό πρόγραμμα της ομάδας στο Άπελντορν, δίνοντας στον Μάρκο Νίκολιτς μία πολύτιμη λύση για τη μεσαία γραμμή.

Η ολοκλήρωση της μεταγραφής ικανοποιεί έναν από τους βασικούς στόχους του Σέρβου τεχνικού, ο οποίος εξακολουθεί να περιμένει ακόμη μία προσθήκη στον άξονα, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός της ομάδας στον χώρο του κέντρου.

Ο Μάγιερ έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, αγωνίστηκε στη συνέχεια στη Λοκομοτίβα και το 2018 επέστρεψε στην Ντινάμο, η οποία τον απέκτησε έναντι 2,5 εκατ. ευρώ. Το 2021 η Ρεν επένδυσε 12 εκατ. ευρώ για να τον φέρει στη Γαλλία, ενώ δύο χρόνια αργότερα η Βόλφσμπουργκ τον έκανε δικό της καταβάλλοντας περίπου 25 εκατ. ευρώ.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ο διεθνής Κροάτης μέσος πραγματοποίησε 30 συμμετοχές με τη φανέλα της Βόλφσμπουργκ, σημειώνοντας τρία γκολ και μοιράζοντας πέντε ασίστ. Παράλληλα, αποτελεί σταθερό μέλος της εθνικής Κροατίας, με απολογισμό 38 συμμετοχές και εννέα γκολ σε διεθνές επίπεδο.