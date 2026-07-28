Η Χριστίνα Τσάφου αναφέρθηκε ανοιχτά στους δεσμούς που διατηρεί με την πρώην νύφη της, Μαριλού Κατσαφάδου, υπογραμμίζοντας την εκτίμηση που τρέφει προς το πρόσωπό της τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Μιλώντας στο περιοδικό Λοιπόν, η Χριστίνα Τσάφου στάθηκε στη σχέση της με τη μητέρα του εγγονού της, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Της αξίζει. Θα είναι πάντα οικογένεια μου, γιατί είναι η μητέρα του εγγονού μου. Το λέω και συγκινούμαι. Θέλω να είναι καλά. Και καλλιτεχνικά είναι σε υψηλό επίπεδο. Θέλω να έχει όλα τα καλά»

Ο επαγγελματισμός και η στάση της πρώην νύφης της

Στη συνέχεια της τοποθέτησής της, στάθηκε στις ικανότητες και τη συνέπεια που επιδεικνύει η Μαριλού Κατσαφάδου στην υποκριτική, σημειώνοντας:

«Ξέρει τι της γίνεται, είναι δουλευταρού, επαγγελματίας, ξέρει τι θέλει. Έχει ταλέντο αλλά δεν το αφήνει, δουλεύει κιόλας. Και είναι η μαμά του εγγονού μου»

Η καθημερινότητα με τον εγγονό και το καλλιτεχνικό περιβάλλον

Αναφερόμενη στον εγγονό της, περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν και τις στιγμές που μοιράζονται, σχολιάζοντας τις αναμνήσεις που θέλει να δημιουργήσει μαζί του:

«Ότι γελάμε πολύ, ότι η γιαγιά του κάνει πλάκες. Προσπάθησα να του κάνω πλύση εγκεφάλου ότι είμαι η καλύτερη γιαγιά του κόσμου. Έχει αρχίσει αυτός και με πειράζει»

Όσον αφορά την τριβή του μικρού με τον χώρο της υποκριτικής και τη μουσική, εξήγησε την επιρροή από το οικογενειακό περιβάλλον, κάνοντας αναφορά και στον παππού του, Θοδωρή Κατσαφάδο:

«Περιβάλλεται από τον παππού του, Θοδωρή Κατσαφάδο που κάνει την ίδια δουλειά, τη μητέρα του Μαριλού, που το κορίτσι μου διαπρέπει και από πολύ μωρό είναι μέσα στο θέατρο και στα γυρίσματα, οπότε δεν του κάνει εντύπωση κάτι. Τραγουδάει πάντως πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω τι θα κάνει, αλλά είναι του μουσικού. Έτσι τον χαρακτήριζε και η γιαγιά του, που τη χάσαμε»