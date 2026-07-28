Ένα περιπολικό σκάφος του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού πραγματοποίησε σήμερα εκπαιδευτική άσκηση με πραγματικά πυρά στη Μάγχη σύμφωνα με το γαλλικό λιμενικό, διακόπτοντας τη συνέντευξη ενός Βρετανού βουλευτή, ο οποίος ωστόσο μιλά για «απόπειρα εκφοβισμού» του.

Ο συντηρητικός βουλευτής, Κρις Φιλπ, παραχωρούσε συνέντευξη στο βρετανικό δίκτυο BBC πάνω σε ένα αλιευτικό σκάφος, με αντικείμενο τις μικρές λέμβους που διαπλέουν τη Μάγχη μεταφέροντας μετανάστες στη Βρετανία, όταν ακούστηκαν πυρά. «Η αποχώρηση (σ.σ. της Βρετανίας) από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα θα σήμαινε ότι όποιος διέσχιζε τη Μάγχη και έφτανε στο Ντόβερ θα μπορούσε να απελαθεί αμέσως, μέσα σε μία εβδομάδα…» έλεγε ο βουλευτής όταν τον διέκοψαν τα πυρά.

Σύμφωνα με το BBC, το πολεμικό πλοίο βρισκόταν σε απόσταση περίπου 300 μέτρων.

Σε ερώτημα του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP), το λιμενικό επιβεβαίωσε ότι ένα περιπολικό σκάφος, το Flamant, έκανε «άσκηση βολής με όπλα χειρός στα ανοιχτά του ακρωτηρίου Γκρι-Νε».

«Προκειμένου να διατηρήσουν το υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής τους ετοιμότητας στο τρέχον διεθνές πλαίσιο» οι άνδρες του Πολεμικού Ναυτικού ασκούνται τακτικά, πρόσθεσε, διαβεβαιώνοντας ότι υπήρχε η «προβλεπόμενη σήμανση».

«Αυτή η άσκηση δεν σχετίζεται με την παρουσία βρετανικού πλοίου στην περιοχή, το οποίο βρισκόταν εκτός της εμβέλειας των πυρών», πρόσθεσε.

Ο Κρις Φιλπ όμως κατήγγειλε «απόπειρα εκφοβισμού» του, λέγοντας ότι άκουσε 17 πυροβολισμούς.

«Δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση σχετικά με ασκήσεις με πραγματικά πυρά. Πυροβόλησαν με πραγματικά πυρά σε πολύ κοντινή απόσταση από εμάς. Και, από όσο μπορέσαμε να διαπιστώσουμε, δεν πυροβόλησαν ούτε πριν, ούτε μετά», πρόσθεσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.