Επίσκεψη στο Salzburg της Αυστρίας πραγματοποίησε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, σε συνέχεια της πρόσκλησης της υφυπουργού Ενέργειας, Νεοφυών Επιχειρήσεων και Τουρισμού της Αυστρίας Εlisabeth Zehetner.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συνάντηση διεξήχθη στο περιθώριο των διμερών διαβουλεύσεων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον καγκελάριο της Αυστρίας Christian Stocker.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν η τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και η στρατηγική σημασία του ορεινού τουρισμού ως πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης.

Η κ. Κεφαλογιάννη υπογράμμισε ότι ο ορεινός τουρισμός μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών, στην προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή.

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να ενισχύσουν τη συνεργασία τους, με ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών στην τουριστική εκπαίδευση, στην προσέλκυση καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού και στην ανάπτυξη σύγχρονων προτύπων για τον ορεινό τουρισμό.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής της, η υπουργός Τουρισμού επισκέφθηκε την τουριστική σχολή Klessheim, μία από τις πλέον αναγνωρισμένες σχολές τουρισμού και φιλοξενίας στην Ευρώπη, η οποία λειτουργεί από το 1957 και αποτελεί πρότυπο επαγγελματικής εκπαίδευσης, συνδυάζοντας θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση και διασύνδεση με την αγορά εργασίας.

Στη συνέχεια, συναντήθηκε με εκπροσώπους της αυστριακής Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (AMS), με τους οποίους συζήτησε ζητήματα κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού στον τουρισμό και τις δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε στο Saalfelden-Leogang, έναν από τους σημαντικότερους ορεινούς προορισμούς της Αυστρίας. Η υπουργός ενημερώθηκε για το μοντέλο ανάπτυξης του προορισμού, το οποίο βασίζεται στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας και στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος τεσσάρων εποχών.