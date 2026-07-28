Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε την παραχώρηση της SUNEL Arena στην ΑΕΚ μέχρι το 2075, με την ΚΑΕ να προαναγγέλλει, μέσω ανακοίνωσης, νέες επενδύσεις και έργα ανάπλασης.

Οι «κιτρινόμαυροι» περίμεναν, για το τυπικό της υπόθεσης, την έγκριση της Βουλής για την παραχώρηση του γηπέδου για 49 χρόνια και αυτό έγινε την Τρίτη (28/7), με την ΚΑΕ να αναφέρει τα εξής στην ανακοίνωσή της…

«Σήμερα γράφτηκε Ιστορία!

Η 28η Ιουλίου 2026 συνιστά ημερομηνία-ορόσημο!

Η “Βασίλισσα” του ελληνικού μπάσκετ αποκτά και επισήμως από σήμερα για 49 έτη το δικό της “Σπίτ”», με απόφαση της Ολομέλειας του ελληνικού Κοινοβουλίου, αφού υπερψηφίστηκε η παραχώρηση στην ΚΑΕ ΑΕΚ της χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων, έως το 2075.

Για ακόμη μία φορά δηλαδή, ένα αιώνιο αίτημα της ΑΕΚ βρήκε ευρύτατη αποδοχή από τα Κόμματα, όπως συνέβη και στην περίπτωση εκμίσθωσης των εγκαταστάσεων, όταν και είχε υπερψηφιστεί από δύο διαφορετικές Κυβερνήσεις και από δύο διαφορετικά Κοινοβούλια το 2019 και το 2020 και διαφορετικά Κόμματα, ενώ επρόκειτο και για την πρώτη ιστορικά αξιοποίηση (πρώην) Ολυμπιακού Ακινήτου!

Η «Βασίλισσα», που κατέκτησε τη διεθνή καταξίωση με την κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τροπαίου της πατρίδας μας, το 1968, στο “Καλλιμάρμαρο”, ουδέποτε είχε δική της Έδρα για να στεγάσει τα όνειρά της, πλην βεβαίως από την ολιγοετή παρουσία της στο εμβληματικό “Γ. Μόσχος”.

Η «Βασίλισσα» αποκτά πλέον το “Σπίτ”» της, το οποίο ήδη η ΑΕΚ BC μετέτρεψε σε «Παλάτι», τη SUNEL Arena, και μάλιστα το μετέτρεψε όπως είναι γνωστό -και το βεβαιώνουν όλοι οι φορείς- με δικά της χρήματα και χωρίς να περιμένει τις κρατικές αποφάσεις περί παραχώρησης για να εκκινήσει τις διαδικασίες, και πρόκειται να δαπανήσει και άλλα χρήματα σύντομα, προκειμένου να το αξιοποιήσει ακόμη περισσότερο, με τις ανακοινώσεις για την ανάπλασή του με έργα παγκόσμιας απήχησης να έπονται το προσεχές διάστημα. Υπενθυμίζεται δε, ότι η Διοίκηση της ΑΕΚ BC είναι η πρώτη, που με πρωτοβουλίες της πέτυχε την έκδοση αδειών λειτουργίας και αγώνων, κάτι που δεν συνέβη ποτέ από το 2004.

Η ευρεία αποδοχή των αιτημάτων και αξιώσεων της ΑΕΚ BC αποδεικνύει το δίκαιο των προσπαθειών της επί δώδεκα συναπτά έτη, αποτελεί επιβράβευση των επιλογών της, αλλά και εδραιώνει την πεποίθηση, ότι η ΑΕΚ ΒC βρίσκεται σταθερά στη σωστή πλευρά της Ιστορίας.

4 τρόπαια, μία ταινία διεθνούς εμβελείας και άλλες πράξεις ανάδειξης και προβολής των αθλητών-Ηρώων μας, που φόρεσαν την τιμημένη, δεκάδες δράσεις κοινωνικής ευθύνης και πλέον γηπεδικές εγκαταστάσεις για 49 έτη, ως κορωνίδα των δραστηριοτήτων της παρούσης Διοίκησης, αλλά και ρεαλιστικό πλάνο αναδημιουργίας και ανάτασης για τα επόμενα χρόνια συνθέτουν το «καμβά» μίας δημιουργίας, που θα διασφαλίσει εσαεί το μέλλον της Βασίλισσας».