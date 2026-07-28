Έντονο προβληματισμό εξακολουθεί να προκαλεί η απόφαση να μην επιτραπεί στον Μανώλη Μητσιά να ερμηνεύσει τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι στη συναυλία – αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο, που πραγματοποιήθηκε στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Ο σπουδαίος ερμηνευτής χαρακτήρισε το περιστατικό «πολύ λυπηρό», τονίζοντας πως τελικά το κοινό ήταν εκείνο που έδωσε την απάντηση, τραγουδώντας αυθόρμητα τα τραγούδια.

«Μεγάλωσα καλλιτεχνικά με τον Χατζιδάκι και τον Γκάτσο»

Μιλώντας στο Ogdoo ο Μανώλης Μητσιάς περιέγραψε πώς βίωσε την απρόσμενη εξέλιξη που σημάδεψε τη συναυλία της 26ης Ιουλίου στο Δίον Πιερίας. Όπως ανέφερε, η ενημέρωση ότι δεν επιτρέπεται η δημόσια εκτέλεση των τραγουδιών του Μάνου Χατζιδάκι τον αιφνιδίασε, δεδομένης της μακρόχρονης καλλιτεχνικής του σχέσης με το έργο του μεγάλου συνθέτη και του Νίκου Γκάτσου.

«Ήταν ένα πολύ λυπηρό γεγονός για εμένα που έχω μεγαλώσει καλλιτεχνικά με τον Μάνο Χατζιδάκι και τον Νίκο Γκάτσο και έχω ερμηνεύσει τόσα σημαντικά τραγούδια τους. Η Αγαθή Δημητρούκα έλαβε μήνυμα από την πλευρά Χατζιδάκι ότι δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τραγούδια σε μουσική του Μάνου. Προσπάθησα να επικοινωνήσω για να δω τι συμβαίνει, αλλά δεν σήκωσε κανείς το τηλέφωνο», δήλωσε.

Ο αγαπημένος ερμηνευτής εξήγησε ότι, όταν αναγκάστηκε να απαγγείλει αντί να τραγουδήσει το εμβληματικό τραγούδι «Ο Γιάννης ο φονιάς», το κοινό αντέδρασε με έναν συγκινητικό τρόπο. «Όταν άρχισα να απαγγέλω το τραγούδι “Ο Γιάννης ο φονιάς”, ο κόσμος άρχισε αυθόρμητα να το τραγουδάει και αμέσως μετά τραγούδησε και τον “Τσάμικο”. Εγώ δεν μπορούσα να τους συνοδεύσω. Ο λαός τελικά έδωσε τη λύση, γιατί αυτά τα τραγούδια είναι και δικά του», είπε χαρακτηριστικά.

Η συναυλία ήταν αφιερωμένη στα τραγούδια του Νίκου Γκάτσου, ωστόσο λίγο πριν από την ερμηνεία των έργων του Μάνου Χατζιδάκι ανακοινώθηκε από μικροφώνου ότι δεν είχε δοθεί η απαιτούμενη άδεια από τον Γιώργο Χατζιδάκι, γιο του σπουδαίου συνθέτη.

Ως αποτέλεσμα, ο Μανώλης Μητσιάς αναγκάστηκε –όπως είπε και ο ίδιος– να απαγγείλει για πρώτη φορά, έπειτα από σχεδόν πέντε δεκαετίες, το τραγούδι «Ο Γιάννης ο φονιάς», το οποίο είχε γραφτεί ειδικά για τη φωνή του.

Το μήνυμα που διαβάστηκε στο κοινό

Πριν από την έναρξη του συγκεκριμένου μέρους της συναυλίας, η Αγαθή Δημητρούκα, διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου και επιμελήτρια του προγράμματος, ενημέρωσε τους θεατές για το περιεχόμενο ηλεκτρονικού μηνύματος που είχε λάβει στις 3 Ιουλίου.

Σύμφωνα με αυτό, η άρνηση χορήγησης άδειας συνδεόταν με το γεγονός ότι το 2026 έχει ανακηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως Αφιερωματικό Έτος για τον Μάνο Χατζιδάκι, με την αιτιολογία ότι οι εκδηλώσεις στις οποίες παρουσιάζονται έργα του συνθέτη έχουν ήδη εγκριθεί και οργανωθεί αποκλειστικά από την ομάδα του Γιώργου Χατζιδάκι.

Η ίδια αποκάλυψε επίσης ότι η απαγόρευση είχε κοινοποιηθεί στην παραγωγή της συναυλίας μέσω εξώδικης δήλωσης, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους θεατές, αρκετοί από τους οποίους φώναξαν «Αίσχος».

Η θέση του Υπουργείου Πολιτισμού

Σύμφωνα με πληροφορίες του Voria.gr, το Υπουργείο Πολιτισμού ξεκαθάρισε ότι η ανακήρυξη του 2026 ως Αφιερωματικού Έτους για τον Μάνο Χατζιδάκι δεν μεταβάλλει από μόνη της το καθεστώς διαχείρισης ή αδειοδότησης των έργων του.

Όπως επισημαίνεται, η συγκεκριμένη απόφαση δεν αποτελεί νομική βάση για τη δημιουργία αποκλειστικού μηχανισμού έγκρισης όλων των δημόσιων εκτελέσεων των έργων που έχουν δημιουργηθεί από κοινού από τον Μάνο Χατζιδάκι και τον Νίκο Γκάτσο.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στον καλλιτεχνικό χώρο, με πολλούς να εκφράζουν προβληματισμό για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες δημιουργούς και για τα όρια της δημόσιας παρουσίασης του έργου του.