Νέες αποκαλυπτικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως από την έρευνα της Ασφάλειας Χανίων για την υπόθεση της αποκαλούμενης «Μαφίας της Κρήτης», με το υλικό που έχει συγκεντρωθεί να περιλαμβάνει συνομιλίες για όπλα, τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών και χρηματικές δοσοληψίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει συνολικά 52 συναλλαγές που φέρεται να συνδέονται με αγοραπωλησίες πυροβόλων όπλων.

Στις καταγεγραμμένες επικοινωνίες περιλαμβάνονται φωτογραφίες πιστολιών και γεμιστήρων, συζητήσεις για τις τιμές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και παραγγελίες χιλιάδων φυσιγγίων.

Παράλληλα, οι συνομιλητές φαίνεται να χρησιμοποιούσαν αριθμούς αντί ονομάτων, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι οι κωδικοί αντιστοιχούσαν σε συγκεκριμένα πρόσωπα.

Το πιστόλι που αποκαλούσαν «καινούργιο εργαλείο».

Σε μία από τις συνομιλίες αποστέλλεται φωτογραφία ενός πιστολιού μαζί με τον γεμιστήρα του. Ο αποστολέας αναφέρει ότι πρόκειται για «καινούργιο» όπλο.

Όταν ο συνομιλητής του τον ρωτά εάν είναι «40άρι», εκείνος απαντά ότι πρόκειται για «9άρι», χαρακτηρίζοντάς το χαρακτηριστικά «καινούργιο εργαλείο».

Η συγκεκριμένη φράση εμφανίζεται στο υλικό ως κωδική αναφορά στο όπλο, ενώ η επικοινωνία φαίνεται να αφορά την παρουσίαση και την πιθανή διάθεσή του σε ενδιαφερόμενο αγοραστή.

Παραγγελία για 50.000 φυσίγγια.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι συνομιλίες σχετικά με την προμήθεια μεγάλων ποσοτήτων πυρομαχικών.

Σε ανταλλαγή μηνυμάτων ένας από τους συνομιλητές ζητά πληροφορίες για φυσίγγια τύπου Α3, με την τιμή να προσδιορίζεται στα 1,90 ευρώ ανά τεμάχιο. Στη συνέχεια γίνεται λόγος για παραγγελία 2.000 φυσιγγίων, ενώ άλλο πρόσωπο αναφέρει ότι είχε αγοράσει την ίδια ποσότητα με τιμή 1,80 ευρώ ανά τεμάχιο.

Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι συνομιλία στην οποία ζητείται οικονομική προσφορά για φυσίγγια διαμετρήματος 7,62 χιλιοστών. Η παραγγελία, σύμφωνα με όσα καταγράφονται, αφορά την εξαιρετικά μεγάλη ποσότητα των 50.000 τεμαχίων.

Οι αναφορές αυτές βρίσκονται υπό διερεύνηση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και σε ποιον βαθμό οι παραγγελίες ολοκληρώθηκαν, καθώς και ποιοι ήταν οι τελικοί παραλήπτες των όπλων και των πυρομαχικών.

Οι αριθμοί αντί για ονόματα.

Οι συνομιλίες περιλαμβάνουν συνεχείς αναφορές σε αριθμούς όπως «4», «5», «7» και «25».

Σύμφωνα με την εκτίμηση των Αρχών, οι συγκεκριμένοι αριθμοί χρησιμοποιούνταν ως κωδικές ονομασίες και αντιστοιχούσαν σε πρόσωπα που συμμετείχαν στις επικοινωνίες ή στις καταγεγραμμένες συναλλαγές.

Σε ένα από τα μηνύματα αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Σήμερα έχουμε 4 + 13 στο μαγαζί + 11 + 23 + 25, και χωριό και πόλη».

Σε άλλη συνομιλία εμφανίζονται αναφορές σε δοσοληψίες με καταγραφές όπως «640 ο 7» και «300 ο 4», χωρίς να αναγράφονται ονόματα ή άλλα αναγνωριστικά στοιχεία.

Οι λογαριασμοί και τα «17 χιλιάδες καθαρά».

Στο ίδιο υλικό περιλαμβάνονται αναλυτικοί υπολογισμοί χρηματικών ποσών, εσόδων και οφειλών μεταξύ των συνομιλητών.

Σε ένα μήνυμα αναφέρεται:

«Όλα τα λεφτά που έχεις για εμένα βγαίνουν 5.400, κράτα τα 400 και τα 600 και σου χρωστάω 600».

Σε άλλη επικοινωνία καταγράφεται ο υπολογισμός:

«16.060 + 940 = 17 χιλιάδες καθαρά».

Οι Αρχές εξετάζουν τις συγκεκριμένες αναφορές, επιχειρώντας να συνδέσουν τα ποσά με τις υπό διερεύνηση αγοραπωλησίες όπλων, πυρομαχικών ή άλλες παράνομες δραστηριότητες που αποδίδονται στη φερόμενη εγκληματική οργάνωση.

Οι 90 κατηγορούμενοι.

Οι συλλήψεις των εμπλεκομένων είχαν πραγματοποιηθεί τον περασμένο Αύγουστο, στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη.

Για την υπόθεση κατηγορούνται συνολικά 90 πρόσωπα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη χαρτογράφηση των επαφών, των συναλλαγών και των επιμέρους ρόλων που αποδίδονται στους εμπλεκομένους.