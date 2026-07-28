Όταν γίνεται λόγος για υγεία και μακροζωία, οι περισσότεροι σκέφτονται το τρέξιμο ή το γυμναστήριο. Ωστόσο, μια από τις μεγαλύτερες συγκριτικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί πάνω στη σχέση της άσκησης, του προσδόκιμου ζωής και της υγείας κατέληξε σε ένα διαφορετικό συμπέρασμα.

Οι επιστήμονες ανέλυσαν στοιχεία χιλιάδων ανθρώπων που συμμετείχαν σε διαφορετικές μορφές φυσικής δραστηριότητας, εξετάζοντας ποια αθλήματα συνδέονται με τη μεγαλύτερη μείωση του κινδύνου πρόωρου θανάτου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το τένις ήταν η δραστηριότητα που εμφάνισε τη μεγαλύτερη συσχέτιση με αυξημένο προσδόκιμο ζωής.

Γιατί το τένις βρέθηκε στην κορυφή της λίστας

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Mayo Clinic Proceedings και βασίστηκε σε δεδομένα της Copenhagen City Heart Study, μιας πολυετούς έρευνας που παρακολούθησε την πορεία της υγείας χιλιάδων πολιτών επί δεκαετίες.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι ασχολούνταν συστηματικά με το τένις εμφάνιζαν, κατά μέσο όρο, τη μεγαλύτερη αύξηση στο προσδόκιμο ζωής σε σύγκριση με όσους δεν αθλούνταν.

Τα αποτελέσματα έδειξαν μέση αύξηση περίπου 9,7 ετών.

Στη συνέχεια ακολούθησαν:

Μπάντμιντον: περίπου 6,2 επιπλέον χρόνια.

περίπου 6,2 επιπλέον χρόνια. Ποδόσφαιρο: περίπου 4,7 χρόνια.

περίπου 4,7 χρόνια. Ποδηλασία: περίπου 3,7 χρόνια.

περίπου 3,7 χρόνια. Κολύμβηση: περίπου 3,4 χρόνια.

περίπου 3,4 χρόνια. Τζόκινγκ: περίπου 3,2 χρόνια.

περίπου 3,2 χρόνια. Γυμναστική: περίπου 1,5 χρόνο.

Δεν μετρά μόνο η άσκηση

Οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν πως το τένις από μόνο του παρατείνει τη ζωή. Πρόκειται για συσχέτιση και όχι για απόδειξη αιτίας και αποτελέσματος.

Μία από τις πιθανές εξηγήσεις είναι ότι τα αθλήματα που παίζονται με άλλους ανθρώπους συνδυάζουν τη σωματική άσκηση με την κοινωνική αλληλεπίδραση. Η κοινωνική επαφή έχει συνδεθεί σε πολλές έρευνες με χαμηλότερα επίπεδα άγχους, καλύτερη ψυχική υγεία και μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Παράλληλα, αθλήματα όπως το τένις απαιτούν συνδυασμό αντοχής, ταχύτητας, ισορροπίας, αντανακλαστικών και συγκέντρωσης, ενεργοποιώντας πολλές λειτουργίες του οργανισμού ταυτόχρονα.

Οι ειδικοί δίνουν μία σημαντική διευκρίνιση

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι το σημαντικότερο δεν είναι να επιλέξει κάποιος αποκλειστικά το άθλημα που βρέθηκε πρώτο στη λίστα, αλλά να βρει μια μορφή φυσικής δραστηριότητας που μπορεί να ακολουθεί σταθερά για χρόνια.

Η συνέπεια στην άσκηση, σε συνδυασμό με ισορροπημένη διατροφή, καλό ύπνο και αποφυγή του καπνίσματος, εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα για καλύτερη υγεία και μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής.