Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η Φινλανδία, καθώς ο στρατός της χώρας ανακοίνωσε την Τρίτη 28 Ιουλίου ότι έκλεισε τμήμα του εναέριου χώρου και περιόρισε τη θαλάσσια κυκλοφορία ανοικτά των νότιων ακτών κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, εξαιτίας του κινδύνου εισόδου drones στην περιοχή.

Ουκρανικά στρατιωτικά drones που είχαν στόχο τη Ρωσία παρέκκλιναν από την πορεία τους και εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Φινλανδίας, της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας φέτος, αυξάνοντας τις ανησυχίες ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αντίκτυπο στα βόρεια σύνορα του NATO.

«Λαμβάνουμε αυτά τα μέτρα ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι οι Αρχές θα είναι σε θέση να αντιδράσουν στην περίπτωση που drones παρεκκλίνουν από την πορεία τους και εισέλθουν στην περιοχή. Πρέπει να εξασφαλίσουμε τη δυνατότητα λήψης ασφαλών μέτρων και να λάβουμε υπόψιν την ασφάλεια των περαστικών», δήλωσε στρατιωτικός εκπρόσωπος.

Ο/η εκπρόσωπος είπε πως ο στρατός δεν μπορεί να σχολιάσει σχετικά με την πηγή της πληροφορίας για ενδεχόμενη δραστηριότητα drones «καθώς πρόκειται για επιχειρησιακή πληροφορία».

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις σε ρωσικούς στόχους με μεγάλης εμβέλειας drones. Το Κίεβο και σύμμαχοί του μέλη του ΝΑΤΟ έχουν επιρρίψει την ευθύνη σε ρωσικές παρεμβολές που εκτρέπουν ορισμένα ουκρανικά drones μέσα στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ. Η Μόσχα κατηγορεί την Ουκρανία ότι κατευθύνει εκ προθέσεως drones στα σύνορα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.