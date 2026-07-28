Στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής παραπέμπεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κυριαζίδης, μετά από απόφαση του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Ο πρόεδρος της Βουλής διαβιβάζει τα πρακτικά της συνεδρίασης στην Επιτροπή, προκειμένου να εξεταστεί αν υπήρξε αντιδεοντολογική συμπεριφορά από την πλευρά του βουλευτή της ΝΔ.

Αφορμή αποτέλεσε το νέο επεισόδιο που σημειώθηκε στη Βουλή, με τον Δημήτρη Κυριαζίδη να επανέρχεται στις προηγούμενες αναφορές του για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, όταν είχε πει από το βήμα της Ολομέλειας να «κάνει κανένα παιδί».

Οι δηλώσεις που προκάλεσαν αντιδράσεις

Ο Δημήτρης Κυριαζίδης υποστήριξε ότι επί μήνες δέχεται, όπως είπε, «εξυβριστική και συκοφαντική επίθεση» από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Αναφερόμενος στην προηγούμενη φράση του προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, επιχείρησε να την παρουσιάσει ως «ευχή», λέγοντας ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας προσπάθησε να την αλλοιώσει και να την παρερμηνεύσει.

«Μία ευχή της εξέφρασα», είπε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι λόγω της συγκυρίας της πρότασης μομφής μετατράπηκε, όπως ανέφερε, σε «Ιφιγένεια» για λόγους τηλεθέασης και ακροαματικότητας.

Ο βουλευτής της ΝΔ προχώρησε και σε σειρά αναφορών για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του προεδρείου.

Του αφαιρέθηκε ο λόγος

Ο προεδρεύων Γιώργος Λαμπρούλης διέκοψε τον Δημήτρη Κυριαζίδη, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη την τοποθέτησή του και τονίζοντας ότι αποπροσανατολίζει από τον πυρήνα της συζήτησης.

«Σας προειδοποιώ να είστε ήπιος, διότι το προεδρείο θα πάρει μέτρα», ανέφερε ο κ. Λαμπρούλης.

Παρά την προειδοποίηση, ο βουλευτής της ΝΔ συνέχισε, λέγοντας για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι «μεγάλωσε μέσα στη χλίδα» και ότι είναι «αμερικανοτραφείσα». Μετά από αυτό, ο προεδρεύων του αφαίρεσε τον λόγο.

Τη στάση του Δημήτρη Κυριαζίδη αποδοκίμασε και η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, από τα υπουργικά έδρανα. «Λυπάμαι για όσα ελέχθησαν. Μειώνουμε το κύρος του Κοινοβουλίου. Καλό θα είναι να σταματήσει αυτή η συζήτηση», ανέφερε. Η υπουργός Πολιτισμού απευθύνθηκε και στον προεδρεύοντα, λέγοντας: «Κύριε πρόεδρε, πράξατε άριστα που του αφαιρέσατε τον λόγο».

Λίγο αργότερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε να ληφθούν μέτρα κατά του Δημήτρη Κυριαζίδη. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι η συμπεριφορά του βουλευτή της ΝΔ συνδέεται με τις επιθέσεις και τους μειωτικούς χαρακτηρισμούς που, όπως είπε, διατυπώνει εναντίον της ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τη διαγραφή του Δημήτρη Κυριαζίδη ζήτησαν επίσης η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, καθώς και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης.

Μετά τις αντιδράσεις, ο Νικήτας Κακλαμάνης αποφάσισε να αποστείλει τα πρακτικά της συνεδρίασης στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Η Επιτροπή θα εξετάσει πλέον τα όσα ειπώθηκαν και θα κρίνει αν συντρέχει λόγος για περαιτέρω ενέργειες σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.