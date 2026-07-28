Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του θανάτου της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, με τα μόλις επτά δευτερόλεπτα που παρέμεινε μέσα στο σπίτι του ζευγαριού να αποτελούν πλέον το βασικό σημείο της δικαστικής και αστυνομικής έρευνας.

Το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας, οι αντικρουόμενοι ισχυρισμοί των δύο πλευρών και τα αναπάντητα ερωτήματα για τον λόγο που η γυναίκα βρέθηκε στην κατοικία συνθέτουν ένα ιδιαίτερα περίπλοκο σκηνικό, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να αναζητούν απαντήσεις.

Το μεγάλο ερώτημα: Γιατί πήγε στο σπίτι;

Το βασικό ερώτημα που εξακολουθεί να παραμένει αναπάντητο αφορά τον λόγο της παρουσίας της 41χρονης στην κατοικία του ζευγαριού.

Οι δύο κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι η γυναίκα πήγε εκεί με σκοπό να τους ληστέψει. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, οι έρευνες δεν έχουν οδηγήσει σε ασφαλές συμπέρασμα που να επιβεβαιώνει ή να διαψεύδει οριστικά αυτόν τον ισχυρισμό.

Οι ανακριτικές Αρχές αξιοποιούν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, τις καταθέσεις και τις αναπαραστάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο σημείο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν διαπιστωθεί ουσιώδεις αντιφάσεις στις καταθέσεις του ζευγαριού.

Η άφιξη στην κατοικία και οι κινήσεις που καταγράφηκαν

Σύμφωνα με το βίντεο ασφαλείας, η 41χρονη έφτασε έξω από το σπίτι λίγο μετά τις 17:00. Φορούσε σκούρα ρούχα, μπλε χειρουργικά γάντια, γυαλιά και κάλυμμα στο κεφάλι, ενώ είχε μαζί της ένα σακίδιο. Για περίπου 20 δευτερόλεπτα παρέμεινε έξω από την είσοδο, φαινόταν να παρακολουθεί τον χώρο και στη συνέχεια άφησε το σακίδιό της σε σημείο του μπαλκονιού πριν χτυπήσει το κουδούνι.

Στο ίδιο βιντεοληπτικό υλικό διακρίνεται να κρατά μαχαίρι, στοιχείο που εξετάζεται από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ποια ήταν τα πραγματικά κίνητρά της ή τι ακριβώς επιδίωκε με την παρουσία της στο συγκεκριμένο σπίτι.

Τα επτά δευτερόλεπτα που προκαλούν ερωτήματα

Η πόρτα της κατοικίας ανοίγει και η 41χρονη εισέρχεται στο εσωτερικό. Μόλις επτά δευτερόλεπτα αργότερα, σύμφωνα με το βίντεο, βγαίνει τρέχοντας εμφανώς πανικόβλητη, παίρνει το σακίδιό της και απομακρύνεται γρήγορα από το σημείο.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά, ο 41χρονος ιδιοκτήτης της κατοικίας βγαίνει επίσης από το σπίτι και αρχίζει να την καταδιώκει.

Οι κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα η γυναίκα επιτέθηκε αρχικά στη σύζυγο του 41χρονου, προκαλώντας της ελαφρύ τραυματισμό, και ότι εκείνος άρπαξε ένα μαχαίρι από την κουζίνα προκειμένου να την προστατεύσει.

Η οικογένεια αμφισβητεί την εκδοχή της άμυνας

Η οικογένεια της 41χρονης απορρίπτει τον ισχυρισμό περί νόμιμης άμυνας.

Η δικηγόρος της οικογένειας υποστηρίζει ότι τα επτά δευτερόλεπτα που η γυναίκα παρέμεινε μέσα στο σπίτι δεν επαρκούν, κατά την άποψή της, ώστε να έχουν εκτυλιχθεί όλα όσα περιγράφουν οι κατηγορούμενοι.

Σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι, μετά την αναπαράσταση που πραγματοποιήθηκε παρουσία των ανακριτικών Αρχών, ενισχύεται η θέση της οικογένειας πως το θανατηφόρο χτύπημα δεν δόθηκε μέσα στην κατοικία, αλλά εκτός αυτής, σε απόσταση περίπου 50 έως 70 μέτρων, κάνοντας λόγο για επιθετική και όχι αμυντική ενέργεια.

Παράλληλα, η δικηγόρος της οικογένειας, Μαρία Καζαντζάκη, δήλωσε ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κανένα ασφαλές στοιχείο που να εξηγεί γιατί η 41χρονη επισκέφθηκε το σπίτι, σημειώνοντας πως η οικογένεια δεν θεωρεί ότι πρόκειται για υπόθεση ληστείας.

Όπως ανέφερε, οι γονείς της άτυχης γυναίκας βρίσκονται σε κατάσταση σοκ και δηλώνουν ότι αγνοούν πλήρως τι μπορεί να οδήγησε στην τραγική κατάληξη.

Η καταδίωξη συνεχίστηκε έξω από την κατοικία, όπου η 41χρονη εντοπίστηκε περίπου 70 μέτρα μακριά, έχοντας δεχθεί ένα σοβαρό τραύμα στον θώρακα. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, το τραύμα προκάλεσε διάτρηση του πνεύμονα, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει τη ζωή της. Το ακριβές σημείο όπου δέχθηκε το θανατηφόρο χτύπημα παραμένει κομβικό ζήτημα της έρευνας, καθώς από αυτό ενδέχεται να κριθεί η αξιολόγηση των ισχυρισμών των δύο κατηγορουμένων.