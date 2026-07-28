Μετά από πολύωρες απολογίες ενώπιον της ανακρίτριας, ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τους δύο κατηγορούμενους στην υπόθεση του θανάτου της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, την ώρα που η τοπική κοινωνία αποχαιρετούσε την άτυχη γυναίκα στην κηδεία της.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα, οι οποίοι καλούνται να αποφασίσουν εάν ο 41χρονος και η 30χρονη συγκατηγορούμενή του θα οδηγηθούν στη φυλακή με προσωρινή κράτηση ή θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η υπεράσπιση των κατηγορουμένων στήριξε μέρος των ισχυρισμών της στο βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας της κατοικίας.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης, συγκεκριμένα καρέ του βίντεο δείχνουν ότι το μπουφάν της 41χρονης φέρει ήδη ίχνος από το χτύπημα με το μαχαίρι τη στιγμή που εξέρχεται από το σπίτι.

Με τον τρόπο αυτό επιχειρούν να αντικρούσουν τον ισχυρισμό της οικογένειας του θύματος, σύμφωνα με τον οποίο το θανατηφόρο τραύμα προκλήθηκε εκτός της κατοικίας, λίγο πριν η γυναίκα καταρρεύσει στον δρόμο.

«Ενήργησα σε άμυνα», υποστηρίζει ο 41χρονος

Ο 41χρονος κατηγορούμενος επέμεινε στην απολογία του ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας. Όπως φέρεται να κατέθεσε, τη στιγμή του περιστατικού κρατούσε το μαχαίρι με το οποίο έτρωγε, υποστηρίζοντας ότι το χρησιμοποιούσε για να κόβει τυρί.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, μετά το χτύπημα ακολούθησε τη 41χρονη έξω από το σπίτι και, όταν εκείνη κατέρρευσε λίγα μέτρα πιο μακριά, έσπευσε κοντά της.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι σήκωσε την κουκούλα της προκειμένου να διαπιστώσει ποια ήταν, καθώς αρχικά νόμιζε πως επρόκειτο για μια γνωστή του γυναίκα. Όπως ανέφερε, όταν κατάλαβε ότι ήταν η 41χρονη διασώστρια, σοκαρίστηκε.

Αναφερόμενος στα γεγονότα μέσα στο σπίτι, ο 41χρονος υποστήριξε ότι η διασώστρια εισήλθε κρατώντας μαχαίρι και κινήθηκε αρχικά προς τη σύντροφό του, επιχειρώντας –κατά τους ισχυρισμούς του– να την τραυματίσει στην κοιλιακή χώρα. Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την απολογία του, η γυναίκα στράφηκε προς τον ίδιο και επιχείρησε να τον χτυπήσει στον λαιμό.

«Τότε έκανα περιστροφή το χέρι μου και τη χτύπησα από πίσω», φέρεται να υποστήριξε ενώπιον της ανακρίτριας. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι η 41χρονη θεωρούσε πως η σύντροφός του βρισκόταν μόνη στο σπίτι και γι’ αυτό είχε πλησιάσει την πόρτα, βάζοντας –όπως είπε– το αυτί της για να ακούσει τι συνέβαινε στο εσωτερικό.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι εκείνη τη στιγμή έτρωγε, γεγονός που, όπως υποστήριξε, εξηγεί γιατί δεν υπήρχε συνομιλία μέσα στο σπίτι.

Με την ολοκλήρωση των απολογιών, η υπόθεση περνά πλέον στο επόμενο στάδιο, με ανακρίτρια και εισαγγελέα να αξιολογούν όλα τα στοιχεία της δικογραφίας, τις καταθέσεις, το βιντεοληπτικό υλικό και τους ισχυρισμούς των δύο πλευρών.

Η απόφασή τους για το εάν οι δύο κατηγορούμενοι θα προφυλακιστούν ή όχι αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες, σε μια υπόθεση που εξακολουθεί να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον και να συγκλονίζει τη Σύρο και ολόκληρη τη χώρα.