Στην Αθήνα αναμένεται την Τετάρτη (29/7) ο Γκουστάβο Σα για να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και να τεθεί στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Παίκτης που αποτέλεσε στόχο της Μπενφίκα, της Γουέστ Χαμ και άλλων ευρωπαϊκών ομάδων, ο Σα θα ντυθεί τελικά στα ερυθρόλευκα, με τους Πορτογάλους να υποστηρίζουν ότι για να ολοκληρωθεί το deal υπήρξε μεσολάβηση και από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Όπως και να έχει, η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός αποκτά ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του πορτογαλικού ποδοσφαίρου, με την αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση του deal να έχει αρχίσει, καθώς ο παίκτης αναμένεται στην Αθήνα.

Ο Σα αναμένεται να προσγειωθεί την Τετάρτη (29/7) στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και στη συνέχεια θα περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του, θέτοντας εαυτόν στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ.