Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς τη βιομηχανία των λεγόμενων micro dramas στις ΗΠΑ, με αρκετούς ηθοποιούς να καταγγέλλουν ότι οι ερμηνείες, οι κινήσεις και ακόμη και οι φωνές τους αναπαράχθηκαν από χαρακτήρες που δημιουργήθηκαν με AI, χωρίς τη γνώση ή τη συναίνεσή τους.

Η ηθοποιός Άσλεϊ ΜπιΛόατ βίωσε αυτή την πραγματικότητα όταν ανακάλυψε ότι η σειρά στην οποία πρωταγωνιστούσε είχε αποκτήσει μια νέα εκδοχή, στην οποία ο ρόλος της είχε αντικατασταθεί από έναν χαρακτήρα δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη.

Πέρυσι, η ΜπιΛόατ πρωταγωνίστησε στο «Hate the Way I Love You», ένα micro drama που κυκλοφόρησε μέσω της εφαρμογής MoboReels και αφηγείται την ιστορία ενός νεαρού ζευγαριού, του οποίου το μέλλον ανατρέπεται εξαιτίας μιας διάγνωσης καρκίνου. Λίγους μήνες αργότερα διαπίστωσε ότι στην ίδια εφαρμογή είχε ανέβει μια σειρά με ακριβώς την ίδια πλοκή. Ο χαρακτήρας που δημιουργήθηκε με AI εμφανιζόταν νεότερος, με πιο εντυπωσιακή εμφάνιση, μακρύτερα μαλλιά και βαθύ ντεκολτέ, ενώ μιμούνταν τις κινήσεις της και διέθετε μια φωνή που έμοιαζε εντυπωσιακά με τη δική της.

Η ίδια δήλωσε στο Business Insider ότι η εμπειρία αυτή την πλήγωσε ιδιαίτερα, καθώς για την ερμηνεία της είχε αντλήσει στοιχεία από τη δική της προσωπική και επαγγελματική ζωή. Ως νοσηλεύτρια με εμπειρία στην ογκολογία, αλλά και ως άνθρωπος που έχει έρθει αντιμέτωπος με τον καρκίνο σε προσωπικό επίπεδο, θεώρησε πως η αναπαραγωγή της ερμηνείας της υποβάθμισε κάτι βαθιά προσωπικό.

«Το να είσαι ηθοποιός είναι κάτι πολύ ευάλωτο. Απαιτεί να ζούμε ιδιωτικές στιγμές δημόσια», ανέφερε, προσθέτοντας ότι όταν χάνεται η εμπιστοσύνη προς τους ανθρώπους για τους οποίους εργάζονται οι ηθοποιοί, υπονομεύεται όχι μόνο το αποτέλεσμα για το κοινό αλλά και ο λόγος για τον οποίο επιλέγουν αυτό το επάγγελμα.

Προσπάθειες χωρίς αποτέλεσμα για αποζημίωση

Η ΜπιΛόατ αποκάλυψε ότι μέσω του μάνατζέρ της έχει επικοινωνήσει επανειλημμένα με την εφαρμογή, ζητώντας είτε να αφαιρεθεί η έκδοση της σειράς που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη είτε να αποζημιωθεί. Μέχρι σήμερα, όπως είπε, δεν έχει λάβει καμία απάντηση.

Η περίπτωσή της δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό σε μια αμερικανική βιομηχανία micro dramas που αποτιμάται σε 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια και έχει υιοθετήσει με ταχύτητα τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης. Αρκετοί ακόμη ηθοποιοί και παραγωγοί υποστηρίζουν ότι το έργο τους μετατράπηκε σε εκδόσεις με AI χωρίς να ενημερωθούν ή να δώσουν τη συγκατάθεσή τους.

Το φαινόμενο εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει ολοένα και περισσότερο τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας. Σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ του Business Insider, ορισμένες εφαρμογές micro dramas αντικατέστησαν πραγματικούς ηθοποιούς με συνθετικούς χαρακτήρες μετά την αρχική επιλογή ανθρώπινου καστ, ενώ αξιοποίησαν AI και για τη δημιουργία παραπλανητικών ή έντονα σεξουαλικοποιημένων διαφημιστικών βίντεο με στόχο την προσέλκυση νέων θεατών.

Οι σύντομες αυτές σειρές, σχεδιασμένες για προβολή σε κινητά τηλέφωνα και γνωστές και ως verticals, αποτελούσαν μέχρι πρόσφατα μια από τις λίγες αναπτυσσόμενες αγορές για τους ηθοποιούς, σε μια περίοδο πολυετούς ύφεσης στην παραγωγή κινηματογραφικών και τηλεοπτικών έργων. Πλέον, όμως, αρκετοί αναρωτιούνται αν η ίδια τους η δουλειά συνέβαλε στη δημιουργία των ψηφιακών αντικαταστατών τους.

«Δεν φανταζόμασταν ότι θα άλλαζαν την εικόνα μας»

Ανάλογη εμπειρία είχε και η Μπρίτανι Μάρσισεκ, η οποία πρωταγωνίστησε στη σειρά «Ex-Husband, Step Aside, Lady Boss Returns» της MoboReels. Όπως ανέφερε, η εκδοχή με AI μπορεί να παρουσίαζε διαφορετική εξωτερική εμφάνιση, ωστόσο ο χαρακτήρας κινούνταν και μιλούσε όπως η ίδια.

Η Μάρσισεκ, που έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 25 σειρές αυτού του είδους, εξήγησε ότι τα συμβόλαιά της δεν περιλάμβαναν προστασία απέναντι στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ενώ γενικά παρέχουν στους παραγωγούς ευρείες δυνατότητες επεξεργασίας του υλικού. Όπως είπε, οι περισσότεροι θεωρούν ότι αυτές οι πρόνοιες αφορούν αλλαγές στη μορφή προβολής, όπως η μετατροπή μιας κάθετης παραγωγής σε οριζόντια, και όχι την πλήρη αντικατάσταση της εικόνας τους από έναν χαρακτήρα AI.

Οι περισσότερες από αυτές τις παραγωγές είναι εκτός συνδικαλιστικών οργανώσεων και απασχολούν ηθοποιούς που βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους, γεγονός που κάνει πολλούς να φοβούνται τις συνέπειες αν μιλήσουν δημόσια.

Οι ίδιοι υποστηρίζουν επίσης ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη περιορίσει τις ευκαιρίες για οντισιόν και νέες δουλειές. Η ΜπιΛόατ, που εργαζόταν αποκλειστικά ως ηθοποιός σε verticals, έχει πλέον επιστρέψει στο επάγγελμα της νοσηλεύτριας.

Οι ανησυχίες επεκτείνονται και στο Χόλιγουντ

Η κατάσταση θεωρείται από πολλούς προάγγελος όσων ενδέχεται να ακολουθήσουν και στο Χόλιγουντ, καθώς τα μεγάλα στούντιο εξετάζουν τρόπους περιορισμού του κόστους μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο ψυχαγωγίας Τζόναθαν Χάντελ, η συμφωνία του 2026 ανάμεσα στα στούντιο και το σωματείο ηθοποιών SAG-AFTRA επιτρέπει τη δημιουργία χαρακτήρων AI που δεν παραπέμπουν σε συγκεκριμένο πρόσωπο, εφόσον προηγηθεί διαπραγμάτευση με το σωματείο. Παράλληλα, είναι δυνατή η δημιουργία ψηφιακού αντιγράφου της φωνής ή της εικόνας ενός ηθοποιού μόνο με τη συγκατάθεσή του.

Όπως σημείωσε ο ίδιος, όσα συμβαίνουν σήμερα στον χώρο των micro dramas ενδέχεται να αποτελούν προειδοποίηση για το μέλλον της βιομηχανίας συνολικά, καθώς οι ηθικοί φραγμοί μπορεί σταδιακά να υποχωρήσουν όσο η συγκεκριμένη πρακτική γίνεται πιο αποδεκτή.

«Ένιωσα βρόμικα και προδομένος»

Παρόμοια εμπειρία περιέγραψε και ο ηθοποιός Έβαν Γκαμπαρντέλα, ο οποίος πρωταγωνίστησε στη σειρά «Straight Until He Kissed Me», μια παραγωγή της GoodShort με θέμα τη σχέση ενός φοιτητή Ιατρικής και ενός διευθύνοντος συμβούλου.

Περιηγούμενος αργότερα στην ίδια εφαρμογή, διαπίστωσε ότι το πρόσωπό του εμφανιζόταν στη σειρά «Mafia King’s Contract Groom», όπου ο πρωταγωνιστής παντρεύεται έναν αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης.

Ο ίδιος δήλωσε ότι ένιωσε «βρόμικα και προδομένος». Αν και ευγνωμονεί την GoodShort επειδή αποτέλεσε την αφετηρία της υποκριτικής του καριέρας και επειδή συμμετείχε σε μια σειρά που απευθυνόταν στην LGBTQ+ κοινότητα, θεωρεί ότι θα έπρεπε να είχε ενημερωθεί και να είχε αποζημιωθεί για τη χρήση της εικόνας του.

Όπως ανέφερε, αμείφθηκε με 5.000 δολάρια για τη συμμετοχή του στην αρχική σειρά, ενώ εκτιμά ότι το συμβόλαιό του δεν παρείχε ουσιαστική προστασία απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη. Επιπλέον, δεν μπορούσε να αποδείξει ότι ο χαρακτήρας AI βασίστηκε στον ίδιο, γεγονός που τον απέτρεψε από το να κινηθεί νομικά.

Σήμερα, αναζητά συνεργασίες μόνο με εταιρείες που εξακολουθούν να προσλαμβάνουν πραγματικούς ηθοποιούς. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν έχει βρει νέα εργασία και θεωρεί πιθανό να έχει αποκλειστεί από τον χώρο.

Η απάντηση της GoodShort και οι αντιδράσεις

Εκπρόσωπος της GoodShort ανέφερε ότι η σειρά «Mafia King’s Contract Groom» αποκτήθηκε από τρίτο δημιουργό. Σύμφωνα με την εταιρεία, η εφαρμογή δεν υποστηρίζει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση της εικόνας, της φωνής ή της ταυτότητας των ηθοποιών και συνεργάζεται με τους εταίρους της ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός προς τους καλλιτέχνες, η προστασία της δημιουργικής ακεραιότητας και η διαφάνεια σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Αρκετοί ηθοποιοί έχουν επιλέξει να μιλήσουν δημόσια μέσω των κοινωνικών δικτύων, προτρέποντας τους θεατές να μην παρακολουθούν τις εκδοχές AI των έργων τους, καθώς θεωρούν ότι έτσι αυξάνεται η απήχησή τους και ενισχύεται η συγκεκριμένη πρακτική. Ο Γκαμπαρντέλα αποκάλυψε ότι πολλοί θεατές πίστεψαν πως ο ψηφιακός σωσίας του ήταν ο ίδιος, προσθέτοντας ότι όσο τα βίντεο που δημιουργούνται με AI γίνονται πιο ρεαλιστικά, τόσο δυσκολότερο θα είναι να ξεχωρίζει κανείς τι είναι αληθινό και τι όχι.

Οι δημιουργοί ζητούν προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας

Ακόμη και η ReelShort, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου, δοκιμάζει τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Η σειρά «Poolboy», που σημείωσε επιτυχία πέρυσι με θεματολογία γύρω από την LGBTQ+ κοινότητα, απέκτησε μια anime εκδοχή με τίτλο «Under the Surface», η οποία διατηρούσε την ίδια πλοκή και περιγραφή.

Η σκηνοθέτρια της αρχικής παραγωγής, Τζεν Πάρκχιλ, υποστήριξε ότι η αντικατάσταση καλλιτεχνών από την τεχνητή νοημοσύνη και η αξιοποίησή της από μεγάλες εταιρείες για οικονομικό όφελος δεν αποτελεί πλέον ένα θεωρητικό σενάριο, αλλά μια πραγματικότητα που έχει ήδη φτάσει στον χώρο της ψυχαγωγίας. Όπως είπε, είναι πλέον αναγκαίο να ανοίξει η συζήτηση για τον επιμερισμό των κερδών και για την κατοχύρωση δικαιωμάτων των δημιουργών πάνω στην πνευματική τους ιδιοκτησία.

Παρά τις εξελίξεις, ορισμένοι ηθοποιοί πιστεύουν ότι οι παραγωγές που βασίζονται αποκλειστικά στην τεχνητή νοημοσύνη δεν θα διατηρήσουν μακροπρόθεσμα τη δημοτικότητά τους. Η Μπρίτανι Μάρσισεκ εμφανίζεται πιο επιφυλακτική, επισημαίνοντας ότι ακόμη και αν ένα σημαντικό ποσοστό συνδρομητών εγκαταλείψει τις συγκεκριμένες πλατφόρμες, οι εταιρείες θα συνεχίσουν να αποκομίζουν κέρδη, καθώς οι παραγωγές με AI είναι πολύ φθηνότερες στη δημιουργία τους.