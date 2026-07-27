Ο πρίγκιπας Χάρι ενδέχεται να φιλοξενηθεί στο Ανάκτορο του Μπάκιγχαμ κατά την προγραμματισμένη επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Σεπτέμβριο, καθώς σύμφωνα με νέο δημοσίευμα ο βασιλιάς Κάρολος σκοπεύει να του παραχωρήσει δωμάτιο μέσα στη βασιλική κατοικία.

Η πληροφορία δημοσιεύτηκε από τη The Sun, ενώ ούτε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ούτε οι εκπρόσωποι του Δούκα του Σάσεξ προχώρησαν σε κάποιο σχόλιο όταν ρωτήθηκαν από το PEOPLE.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πρωτοβουλία έρχεται λίγο μετά την πρόσφατη συνάντηση πατέρα και γιου, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Highgrove House. Εκεί βρέθηκαν επίσης η Μέγκαν Μαρκλ, ο πρίγκιπας Άρτσι και η πριγκίπισσα Λίλιμπετ, σε μια οικογενειακή συνάντηση που αποτέλεσε την πρώτη επαφή του βασιλιά με τα εγγόνια του από το 2022.

Το παρασκήνιο της διαμάχης για τη φιλοξενία

Η νέα εξέλιξη ακολουθεί όσα προηγήθηκαν κατά την τελευταία επίσκεψη του Χάρι στη Βρετανία, όταν υπήρξαν διαφορετικές εκδοχές από το Παλάτι και την πλευρά του Δούκα σχετικά με τη διαμονή του.

Όπως αναφέρθηκε, ο βασιλιάς Κάρολος είχε αρχικά προτείνει στον Χάρι και την οικογένειά του να μείνουν σε βασιλική κατοικία. Η πρόταση απορρίφθηκε, όμως αργότερα ο Χάρι επιχείρησε να την αποδεχθεί. Σύμφωνα με την εκδοχή του Παλατιού, η προθεσμία είχε πλέον λήξει, με αποτέλεσμα το θέμα να λάβει δημόσιες διαστάσεις.

Η επίσκεψη με τη Μέγκαν, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Χάρι, η Μέγκαν και τα δύο παιδιά τους πέρασαν μέρος του χρόνου τους στο Althorp, την ιστορική έπαυλη της οικογένειας Σπένσερ όπου μεγάλωσε η πριγκίπισσα Νταϊάνα και βρίσκεται ο τάφος της.

Με οικοδεσπότη τον θείο του Χάρι, Τσαρλς Σπένσερ, ο Άρτσι και η Λίλιμπετ είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν περισσότερα για τη γιαγιά τους. Λίγο αργότερα, η Μέγκαν Μαρκλ δημοσίευσε φωτογραφίες από την επίσκεψη στον λογαριασμό της στο Instagram.