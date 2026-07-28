Ο Μάριο Χεζόνια έχει συμφωνήσει με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς για μονοετές συμβόλαιο, η Ρεάλ Μαδρίτης όμως αρνείται να τον αποδεσμεύει καθώς δεν τηρήθηκε η προθεσμία για το NBA out.
Ο Κροάτης φόργουορντ, ο οποίος έχει συνδεθεί και με τον Ολυμπιακό, θέλει να αποχωρήσει από την ισπανική ομάδα και τα έχει βρει σε όλα με τους Καβαλίερς για μονοετές συμβόλαιο.
Η Ρεάλ, όμως, προσπαθεί να μπλοκάρει τη μεταγραφή καθώς ισχυρίζεται πως υπήρχε προθεσμία για χρήση του NBA out μέχρι τις 20 Ιουλίου ενώ η συμφωνία του Χεζόνια με τους Καβαλίερς επιτεύχθηκε αφού είχε περάσει αυτή η ημερομηνία.
Όπως και να έχει, σύμφωνα με τον Μαρκ Στέιν, η ομάδα του Κλίβελαντ επιμένει και προσπαθεί να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Κροάτη.
The Cavs and other teams have been pursuing Hezonja this offseason in hopes of capitalizing on a July 20 NBA out in his Real Madrid pact.— Marc Stein (@TheSteinLine) July 28, 2026
The Spanish giants have reportedly pushed back on releasing the Croatian forward since he did not have his NBA team lined up until July 26. https://t.co/G5Mj9aX2zT