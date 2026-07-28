Ο Μάριο Χεζόνια έχει συμφωνήσει με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς για μονοετές συμβόλαιο, η Ρεάλ Μαδρίτης όμως αρνείται να τον αποδεσμεύει καθώς δεν τηρήθηκε η προθεσμία για το NBA out.

Ο Κροάτης φόργουορντ, ο οποίος έχει συνδεθεί και με τον Ολυμπιακό, θέλει να αποχωρήσει από την ισπανική ομάδα και τα έχει βρει σε όλα με τους Καβαλίερς για μονοετές συμβόλαιο.

Η Ρεάλ, όμως, προσπαθεί να μπλοκάρει τη μεταγραφή καθώς ισχυρίζεται πως υπήρχε προθεσμία για χρήση του NBA out μέχρι τις 20 Ιουλίου ενώ η συμφωνία του Χεζόνια με τους Καβαλίερς επιτεύχθηκε αφού είχε περάσει αυτή η ημερομηνία.

Όπως και να έχει, σύμφωνα με τον Μαρκ Στέιν, η ομάδα του Κλίβελαντ επιμένει και προσπαθεί να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Κροάτη.