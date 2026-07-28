Ελεύθερη αφέθηκε μετά την απολογία της η 30χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση του θανάτου της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, με τη Δικαιοσύνη να αποφασίζει την επιβολή περιοριστικών όρων αντί της προσωρινής κράτησης.

Η απόφαση ελήφθη μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της ενώπιον της ανακρίτριας, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη Σύρο και έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 30χρονη δεν προφυλακίζεται, ωστόσο υποχρεώνεται να τηρεί συγκεκριμένους περιοριστικούς όρους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Ειδικότερα, καλείται να δίνει το «παρών» στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου κατοικεί κάθε πρώτη ημέρα του μήνα, ενώ παράλληλα της επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Η απόφαση αφορά αποκλειστικά την 30χρονη κατηγορούμενη και εντάσσεται στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης για τον θάνατο της 41χρονης διασώστριας, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε σε κατοικία στη Σύρο.

Οι δικαστικές εξελίξεις συνεχίζονται, ενώ παραμένει σε εξέλιξη η διαδικασία που αφορά και τον 41χρονο συγκατηγορούμενό της, με τις αποφάσεις των δικαστικών αρχών να αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η απολογία του 41χρονου

Ο 41χρονος κατηγορούμενος επέμεινε στην απολογία του ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας. Όπως φέρεται να κατέθεσε, τη στιγμή του περιστατικού κρατούσε το μαχαίρι με το οποίο έτρωγε, υποστηρίζοντας ότι το χρησιμοποιούσε για να κόβει τυρί.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, μετά το χτύπημα ακολούθησε τη 41χρονη έξω από το σπίτι και, όταν εκείνη κατέρρευσε λίγα μέτρα πιο μακριά, έσπευσε κοντά της.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι σήκωσε την κουκούλα της προκειμένου να διαπιστώσει ποια ήταν, καθώς αρχικά νόμιζε πως επρόκειτο για μια γνωστή του γυναίκα. Όπως ανέφερε, όταν κατάλαβε ότι ήταν η 41χρονη διασώστρια, σοκαρίστηκε.

Αναφερόμενος στα γεγονότα μέσα στο σπίτι, ο 41χρονος υποστήριξε ότι η διασώστρια εισήλθε κρατώντας μαχαίρι και κινήθηκε αρχικά προς τη σύντροφό του, επιχειρώντας –κατά τους ισχυρισμούς του– να την τραυματίσει στην κοιλιακή χώρα. Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την απολογία του, η γυναίκα στράφηκε προς τον ίδιο και επιχείρησε να τον χτυπήσει στον λαιμό.

«Τότε έκανα περιστροφή το χέρι μου και τη χτύπησα από πίσω», φέρεται να υποστήριξε ενώπιον της ανακρίτριας. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι η 41χρονη θεωρούσε πως η σύντροφός του βρισκόταν μόνη στο σπίτι και γι’ αυτό είχε πλησιάσει την πόρτα, βάζοντας –όπως είπε– το αυτί της για να ακούσει τι συνέβαινε στο εσωτερικό.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι εκείνη τη στιγμή έτρωγε, γεγονός που, όπως υποστήριξε, εξηγεί γιατί δεν υπήρχε συνομιλία μέσα στο σπίτι.