Η Χριστίνα Παππά και η μητέρα της έχουν μια σχέση που, όπως αποκάλυψε η ίδια, της έχει προκαλέσει έντονα συναισθήματα και την οδήγησε να επαναπροσδιορίσει τα όριά της.

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας μίλησε δημόσια για μια δύσκολη οικογενειακή κατάσταση, περιγράφοντας τη συμπεριφορά της μητέρας της και εξηγώντας γιατί αποφάσισε πλέον να κρατήσει διαφορετική στάση.

Η ίδια ανέφερε ότι για πολλά χρόνια προσπαθούσε να βρίσκεται δίπλα της, όμως ένιωθε πως η σχέση τους είχε εξελιχθεί σε μια διαρκή προσπάθεια από τη δική της πλευρά.

Η αποκάλυψη της Χριστίνας Παππά για τη δύσκολη σχέση με τη μητέρα της

Μιλώντας για τη μητέρα της, η Χριστίνα Παππά αναφέρθηκε σε μια σχέση που, όπως είπε, χαρακτηρίζεται από ένταση και συναισθηματική φόρτιση.

«Έχω μία μαμά χειριστική. Είναι η μητέρα μου, με γέννησε, με βοήθησε, μου μεγάλωσε το παιδί μέχρι κάποια ηλικία, αλλά ήταν πάντα χειριστική μαζί μου, έχει κάποια ψυχολογικά προβλήματα», δήλωσε.

Στη συνέχεια περιέγραψε πως αισθάνεται ότι οι ανάγκες της μητέρας της βρίσκονταν συχνά πάνω από τις δικές της.

«Ό,τι και να της δώσεις δεν της φτάνει, θέλει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο… Με κάνει συνέχεια να πονάω. Δεν έχω ακούσει μια φορά να με πάρει τηλέφωνο, να μου πει “παιδί μου, τι κάνεις”, μόνο “παιδί μου, θέλω” και “Χριστίνα θέλω, Χριστίνα έχω πρόβλημα”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια μίλησε ακόμη για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, η μητέρα της χρησιμοποιεί τη συγγενική τους σχέση στις κοινωνικές της επαφές.

«Χειρίζεται και το όνομά μου λες και εγώ είμαι υπουργός της χώρας. Όπου πηγαίνει και όπου σταθεί λέει πως είναι η μαμά μου, που δεν σημαίνει κάτι αυτό. Το πρόβλημα εν ολίγοις είναι το πόσο χειριστικός άνθρωπος είναι», είπε.

«Κάποια στιγμή βάζεις στοπ» η απόφαση να αλλάξει στάση

Η Χριστίνα Παππά εξήγησε ότι στο παρελθόν είχε τη μητέρα της διαρκώς κοντά της, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, όμως πλέον έχει επιλέξει μια διαφορετική ισορροπία.

«Πάντα την είχα μαζί μου, στην Ιταλία, στην Ελλάδα, είχε τα κλειδιά από το σπίτι μου και έμπαινε όποτε ήθελε», αποκάλυψε.

Όπως τόνισε, πλέον προσπαθεί να βοηθά όσο μπορεί, αλλά θεωρεί απαραίτητο να υπάρχουν συγκεκριμένα όρια.

«Πια το έχω κόψει αυτό, της δίνω ό,τι μπορώ, αλλά κάποια στιγμή βάζεις στοπ και λες “φτάνει, είμαι αυτή που είμαι”», σημείωσε.

Κλείνοντας, η ηθοποιός αναφέρθηκε στο συναίσθημα που της προκαλεί η έλλειψη μιας διαφορετικής επικοινωνίας με τη μητέρα της.

«Δεν είναι πολύ άσχημο η μητέρα σου η ίδια να μην σε ρωτάει πώς νιώθεις και αν έχεις ανάγκη, και μόνο να σου ζητάει; Εμένα με λυπεί πολύ αυτό το γεγονός», ανέφερε.