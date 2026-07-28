Γεννήθηκε το πρώτο θηλυκό φωκάκι του 2026 στο Αιγαίο, προσθέτοντας ένα ακόμη μέλος στον πληθυσμό που διατηρεί η μεσογειακή φώκια στις ελληνικές θάλασσες. Οι ερευνητές κατέγραψαν το νεογέννητο να προστατεύεται κάτω από τα βράχια, την ώρα που η μητέρα του ξεκουραζόταν στη βοτσαλωτή ακτή της σπηλιάς.

Η παρουσία των δύο ζώων πιστοποιήθηκε κατά τη διάρκεια αυτοψίας σε ανοιχτή θαλάσσια σπηλιά, επιβεβαιώνοντας ότι η φετινή περίοδος γεννήσεων άρχισε νωρίτερα από τις συνήθεις ημερομηνίες.

Η καταγραφή στη βοτσαλωτή ακτή

Όπως αποτυπώνεται και στη φωτογραφία του ερευνητή της MOm Πάνου Δενδρινού, το νεογέννητο βρίσκεται σε ασφαλές σημείο βαθύτερα στη σπηλιά, ενώ η μητέρα παραμένει σε απόσταση αναπνοής από το κύμα.

Τα μέλη της περιβαλλοντικής οργάνωσης σημείωσαν για το γεγονός:

«Η φετινή αναπαραγωγική περίοδος φαίνεται να ξεκινά νωρίς και ελπίζουμε “δυναμικά”!»

Το πλαίσιο προστασίας του είδους

Η επιστημονική παρακολούθηση διενεργείται από την MOm (Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας), η οποία δραστηριοποιείται ως ελληνικό μη κερδοσκοπικό σωματείο από το 1988, βάσει της απόφασης 1059/1988 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Οι δράσεις της εστιάζουν στη διατήρηση, προστασία και διαχείριση του παράκτιου και θαλάσσιου οικοσυστήματος της χώρας, με επίκεντρο το συγκεκριμένο θηλαστικό, το οποίο αποτελεί το μοναδικό του γένους του στη Μεσόγειο και ένα από τα πλέον απειλούμενα είδη στον πλανήτη.