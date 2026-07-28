Ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, όπου ένας άνδρας φέρεται να σκότωσε τη σύζυγό του και τα έξι παιδιά τους, ηλικίας από 5 έως 15 ετών, πριν βάλει τέλος στη ζωή του.

Τα μέλη της οικογένειας Καρολκίεβιτς εντοπίστηκαν νεκρά την περασμένη Παρασκευή μέσα στο σπίτι τους στο Grand Haven Township, στην ανατολική όχθη της λίμνης Μίσιγκαν, όταν οι αρχές κλήθηκαν αρχικά για πυρκαγιά.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Οτάβα, οι νεκροψίες έδειξαν ότι η 39χρονη Αμάντα Καρολκίεβιτς, γνωστή ως Μάντι, και τα έξι παιδιά της οικογένειας έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς. Οι αρχές κατέληξαν επίσης ότι ο 47χρονος Κρίστοφερ Καρολκίεβιτς αυτοκτόνησε.

Η φωτιά φαίνεται να μπήκε μετά τους φόνους

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η φωτιά στο σπίτι προκλήθηκε σκόπιμα σε περισσότερα από ένα σημεία, μετά τους θανάτους των μελών της οικογένειας. Ωστόσο, η ακριβής εστία έναρξης της πυρκαγιάς παραμένει υπό διερεύνηση.

«Πρόκειται για μια ανείπωτη τραγωδία που ίσως να μην κατανοήσουμε ποτέ πλήρως», ανέφερε ο σερίφης Έρικ ΝτεΜπουρ, σε δήλωση που αναγνώστηκε σε συνέντευξη Τύπου.

Οι αρχές είχαν δεχθεί αρχικά κλήσεις για έντονη μυρωδιά καπνού στην περιοχή το πρωί της Παρασκευής, χωρίς όμως να εντοπιστεί κάτι ανησυχητικό. Περίπου τρεις ώρες αργότερα, νέες κλήσεις οδήγησαν τις αρχές ξανά στο σημείο, όπου πλέον υπήρχε καπνός από το σπίτι.

Τότε εντοπίστηκαν οι σοροί των μελών της οικογένειας, ορισμένες από αυτές μέσα σε υπνοδωμάτια.

«Αγαπούσε την οικογένειά της και τους μαθητές της»

Η Αμάντα Καρολκίεβιτς εργαζόταν ως αναπληρώτρια δασκάλα σε δημοτικό σχολείο. Η μητέρα και ο πατριός της, Μπέκι και Στιβ Λόουγουιλ, την περιέγραψαν ως έναν άνθρωπο «καλό και αφοσιωμένο», που αγαπούσε βαθιά την οικογένειά της και τους μαθητές της.

«Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να περιγράψουν την καταστροφή μας», ανέφεραν σε δήλωσή τους.

Σύμφωνα με την τοπική σχολική περιφέρεια, η 39χρονη ξεχώριζε για την υπομονή και την ενσυναίσθησή της απέναντι στα παιδιά, ιδιαίτερα σε μαθητές που περνούσαν δύσκολες ημέρες.

Ο Κρίστοφερ Καρολκίεβιτς εργαζόταν μέχρι πρόσφατα ως αντιπρόεδρος πωλήσεων και μάρκετινγκ στην American Heart Association, με αρμοδιότητα σε τομέα που σχετιζόταν με εκπαιδεύσεις και προϊόντα πρώτων βοηθειών και καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης.

Ερευνούν πότε έγιναν οι πυροβολισμοί

Οι αρχές προσπαθούν πλέον να προσδιορίσουν με ακρίβεια πότε σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί και πότε εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Στο σπίτι βρέθηκαν επίσης νεκρά τα κατοικίδια της οικογένειας.

Η κοινότητα του Grand Haven Township, μια περιοχή περίπου 18.000 κατοίκων κοντά στο Grand Rapids, παραμένει συγκλονισμένη από την τραγωδία.

Φίλοι της οικογένειας της Αμάντα Καρολκίεβιτς έχουν ξεκινήσει προσπάθεια οικονομικής ενίσχυσης για τα έξοδα και για τη δημιουργία υποτροφίας στη μνήμη των έξι παιδιών.