Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 22:17 το βράδυ της Τρίτης 28 Ιουλίου, αναστατώνοντας τους κατοίκους των Σποράδων αλλά και της Αττικής καθώς η δόνηση έγινε αισθητή και σε περιοχές της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αυτόματης λύσης του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός στη Σκόπελο είχε επίκεντρο που εντοπίζεται 21 χιλιόμετρα βόρεια του νησιού.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της δόνησης

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα, ενώ οι γεωγραφικές συντεταγμένες ορίζονται στις 39.3129° Βόρεια και 23.7023° Ανατολικά.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή προβλήματα στις γύρω περιοχές, ενώ το ερευνητικό προσωπικό παρακολουθεί την εξέλιξη του φαινομένου.

Το Newsbeast παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις και θα σας ενημερώσει για όλα τα νεότερα.

Σεισμός στην Ελλάδα και στον κόσμο: Ενημερωθείτε άμεσα για όλα όσα συμβαίνουν.