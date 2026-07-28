Ισχυρό προβάδισμα διατηρεί η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), την ώρα που η δημοτικότητα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.

Έξι εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες κρατιδιακές εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ, νέα δημοσκόπηση καταγράφει την AfD στην πρώτη θέση σε ομοσπονδιακό επίπεδο, με σημαντική διαφορά από τη Χριστιανική Ένωση. Την ίδια στιγμή, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), το οποίο συμμετέχει στην κυβέρνηση, υποχωρεί στην πέμπτη θέση.

Σύμφωνα με το τελευταίο «Trendbarometer» του Ινστιτούτου Forsa, για λογαριασμό των τηλεοπτικών δικτύων RTL και n-tv, η AfD συγκεντρώνει 27,8%, ενισχυμένη κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση.

Η Χριστιανική Ένωση CDU/CSU ακολουθεί με 21%, χάνοντας μία μονάδα, με τη διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων να διαμορφώνεται πλέον στις 6,8 ποσοστιαίες μονάδες.

Στην πέμπτη θέση κατρακυλά το SPD

Οι Πράσινοι αναδεικνύονται τρίτη πολιτική δύναμη με 16%, διατηρώντας αμετάβλητο το ποσοστό τους. Ακολουθεί η Αριστερά, η οποία ενισχύεται κατά μία μονάδα και φθάνει στο 13%.

Το SPD περιορίζεται στο 12%, καταλαμβάνοντας μόλις την πέμπτη θέση. Η εικόνα αυτή αποτελεί ένα ακόμη ηχηρό προειδοποιητικό μήνυμα για τον κυβερνητικό συνασπισμό, καθώς τα δύο κόμματα που τον συγκροτούν συγκεντρώνουν μαζί μόλις 33%.

Η πρωτιά της AfD δεν περιορίζεται, πάντως, μόνο στην πρόθεση ψήφου. Στο ερώτημα ποιο κόμμα μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τα προβλήματα της Γερμανίας, το 15% των πολιτών επιλέγει την AfD.

Μόλις το 12% εμπιστεύεται τη Χριστιανική Ένωση, ενώ από 6% συγκεντρώνουν οι Πράσινοι και η Αριστερά. Στην τελευταία θέση βρίσκεται και πάλι το SPD, με μόλις 5%.

Το 83% είναι δυσαρεστημένο από τον Μερτς

Ακόμη πιο δυσάρεστα είναι τα ευρήματα της δημοσκόπησης για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Μόνο το 15% των ερωτηθέντων δηλώνει ικανοποιημένο από την απόδοσή του, παρά τη μικρή αύξηση κατά μία ποσοστιαία μονάδα. Αντιθέτως, το 83% εκφράζει τη δυσαρέσκειά του, ποσοστό που καταδεικνύει το βαθύ έλλειμμα εμπιστοσύνης απέναντι στην ηγεσία της χώρας.

Η απογοήτευση των πολιτών αποτυπώνεται και στις απαντήσεις τους σχετικά με τον πρόσφατο ανασχηματισμό της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, με τον οποίο ο καγκελάριος επιχείρησε να ανανεώσει το κυβερνητικό σχήμα και να ανακόψει την άνοδο της AfD.

Μόνο ένας στους τέσσερις Γερμανούς πιστεύει ότι οι αλλαγές στα κυβερνητικά πρόσωπα θα οδηγήσουν σε βελτίωση της απόδοσης της κυβέρνησης. Αντίθετα, το 68% δεν αναμένει καμία ουσιαστική αλλαγή.

Δεν πείθει ο νέος υπουργός Υγείας

Αρνητική είναι και η πρώτη αξιολόγηση του νέου υπουργού Υγείας, Κάρστεν Λίνεμαν, ο οποίος ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο στο πλαίσιο των κυβερνητικών αλλαγών.

Οι μισοί από τους ερωτηθέντες τον θεωρούν ακατάλληλο για τη θέση, γεγονός που περιορίζει τις προσδοκίες ότι ο ανασχηματισμός μπορεί να αλλάξει το πολιτικό κλίμα.

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης αυξάνουν την πίεση προς τον Φρίντριχ Μερτς, καθώς οι εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ εξελίσσονται σε κρίσιμο τεστ για την κυβέρνησή του.

Μια ενδεχόμενη πρωτιά της AfD στο ανατολικό γερμανικό κρατίδιο θα μπορούσε να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την πολιτική δυναμική της παράταξης και να προκαλέσει νέους κλυδωνισμούς στον κυβερνητικό συνασπισμό, ο οποίος εμφανίζεται να χάνει σταθερά την εμπιστοσύνη των πολιτών.