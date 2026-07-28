Στο Άστρος Κυνουρίας εντοπίστηκε νεκρός ένας δεσποζόμενος σκύλος μέσα σε κάδο σκουπιδιών φέροντας σύρμα περασμένο στον λαιμό του, με το Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κυνουρίας να διενεργεί προανάκριση για τον καταλογισμό των ποινικών ευθυνών.

Το υλικό που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας της περιοχής οδήγησε στην ταυτοποίηση ενός κατοίκου της γειτονιάς. Στα πλάνα ο συγκεκριμένος άνδρας φαίνεται να σέρνει το άψυχο σώμα του ζώου και στη συνέχεια να το τοποθετεί εντός του κάδου απορριμμάτων.

Το χρονικό της εξαφάνισης και ο εντοπισμός

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Φιλοζωικός Σύλλογος Τρίπολης, το ζώο ήταν στειρωμένο, έφερε την προβλεπόμενη ηλεκτρονική σήμανση (μικροτσίπ) και ανήκε σε ιδιοκτήτη. Τα ίχνη του είχαν χαθεί από το προηγούμενο βράδυ, με τον κηδεμόνα του να πραγματοποιεί αναζητήσεις για τον εντοπισμό του. Η αναζήτηση κατέληξε το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, όταν ο ιδιοκτήτης βρήκε το κατοικίδιο νεκρό στα σκουπίδια.

Η αστυνομική έρευνα εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο το ζώο περιήλθε στην κατοχή του γείτονα, καθώς και στους λόγους για τους οποίους δεν υπήρξε ενημέρωση προς τον κηδεμόνα ή τις αρμόδιες αρχές.

Τα ευρήματα της νεκροψίας και οι ισχυρισμοί

Τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης δεν δείχνουν ως αιτία θανάτου τον πνιγμό. Για τον λόγο αυτό ελήφθησαν δείγματα που στάλθηκαν για τοξικολογική ανάλυση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε δηλητηρίαση.

Από την πλευρά του, ο άνδρας που καταγράφηκε στο οπτικό υλικό υποστηρίζει στις αρχές ότι εντόπισε το ζώο ήδη νεκρό έξω από την κατοικία του και στη συνέχεια αποφάσισε να το απομακρύνει μεταφέροντάς το στον κάδο.

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