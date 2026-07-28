Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης (28/7) στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 20:30, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, σε σχετικά κοντινή απόσταση βρίσκονται κατοικίες και υποδομές, γεγονός που οδήγησε σε ισχυρή επιχείρηση για τον άμεσο περιορισμό του μετώπου.

Μετά την ειδοποίηση στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 22 πυροσβέστες με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, ενώ μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας συνέδραμε από αέρος και ένα ελικόπτερο πραγματοποιώντας ρίψεις νερού.

Παράλληλα, πολύτιμη είναι η συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Ασπροπύργου, οι οποίες ενισχύουν την προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιχειρούν 22 #πυροσβέστες με 8 οχήματα καθώς και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 28, 2026

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στην οριοθέτηση της φωτιάς, ώστε να αποτραπεί η επέκτασή της προς κατοικημένες περιοχές και εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Την ίδια ώρα, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω drone, το οποίο διαθέτει θερμική και οπτική κάμερα, παρέχοντας σε πραγματικό χρόνο εικόνα στους επικεφαλής της επιχείρησης.

Η περιοχή του Ασπροπύργου βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3), σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης πυρκαγιών.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτίων που προκάλεσαν τη φωτιά έχει ήδη ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής, το οποίο θα εξετάσει όλα τα δεδομένα της υπόθεσης.