Ο Γκουστάβο Σα ταξίδεψε στο Αλγκάβρε όπου βρίσκεται η Νότιγχαμ Φόρεστ στο πλαίσιο της προετοιμασίας της και αφού υπογράψει το συμβόλαιό του θα έρθει στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό ως δανεικός.

Ο 21χρονος χαφ της Φαμαλικάο είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του πορτογαλικού ποδοσφαίρου και δεν είναι τυχαίο το ενδιαφέρον της Μπενφίκα, η ομάδα όμως που θα τον αποκτήσει είναι η Φόρεστ, η οποία θα δώσει ένα ποσό που πλησιάζει στα 20 εκατ. ευρώ.

Ο Γκουστάβο Σα, μάλιστα, αποχώρησε ήδη από την προετοιμασία της Φαμαλικάο και ταξίδεψε στο Αλγκάβρε για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Νότιγχαμ, από την οποία θα παραχωρηθεί ως δανεικός στους «ερυθρόλευκους».

Πλην της Μπενφίκα, ενδιαφέρον υπήρξε και από τη Γουέστ Χαμ, ο παίκτης όμως επέλεξε τη Νότιγχαμ Φόρεστ και μέσω αυτής θα φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού, ενισχύοντας σημαντικά τη μεσαία γραμμή της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.