Σοκ και βαθιά θλίψη προκαλεί στην Κύπρο η υπόθεση ενός 4χρονου παιδιού, το οποίο, σύμφωνα με το οικογενειακό του περιβάλλον, φέρεται να είναι εγκεφαλικά νεκρό μετά από σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του.

Οι γονείς του παιδιού καταγγέλλουν ότι υπήρξαν καθυστερήσεις και λανθασμένοι χειρισμοί στη διαχείριση του περιστατικού, ενώ ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το philenews.com, η μητέρα του παιδιού προχώρησε σε δημόσιες καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε κωλυσιεργία από τους γιατρούς που χειρίστηκαν την υπόθεση.

Όπως ανέφερε, το αγοράκι νοσηλευόταν εδώ και περίπου 15 ημέρες με συμπτώματα μηνιγγίτιδας και σήμερα φέρεται να βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Από τη Λεμεσό στο Μακάρειο Νοσοκομείο

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι γονείς μετέφεραν αρχικά το παιδί στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.

Όταν η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Μακάρειο Νοσοκομείο στη Λευκωσία, όπου συνέχισε να νοσηλεύεται.

Παρά τις προσπάθειες, η κατάσταση του παιδιού δεν κατάφερε να αναστραφεί, με την οικογένεια να ζει δραματικές στιγμές.

Οι καταγγελίες της οικογένειας

Οι γονείς αποδίδουν ευθύνες τόσο στην παιδίατρο που παρακολουθούσε το παιδί όσο και στους γιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού.

Υποστηρίζουν ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στην αξιολόγηση και στη διαχείριση του περιστατικού, καθώς και σοβαρά λάθη στους χειρισμούς.

Οι καταγγελίες έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην Κύπρο, με τον ΟΚΥπΥ να ανακοινώνει ότι η υπόθεση εξετάζεται στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Η ανακοίνωση του ΟΚΥπΥ

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας ανακοίνωσε ότι έχει λάβει γνώση των δημοσιευμάτων και των δηλώσεων της μητέρας του παιδιού και ότι η υπόθεση διερευνάται.

Στην ανακοίνωσή του ο ΟΚΥπΥ αναφέρει:

«Ο Οργανισμός εκφράζει τη συμπάθειά του προς την οικογένεια του παιδιού και διαβεβαιώνει ότι κάθε σχετική αναφορά αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αντικειμενικότητα, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών».

Σε εξέλιξη η διερεύνηση

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίχθηκε το περιστατικό.

Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον οι χρόνοι αντίδρασης, οι ιατρικοί χειρισμοί και η αλληλουχία των αποφάσεων από την πρώτη μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο μέχρι τη διακομιδή του στο Μακάρειο.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την κυπριακή κοινή γνώμη, καθώς αφορά ένα μικρό παιδί και μια οικογένεια που ζητά να μάθει εάν έγιναν όλα όσα έπρεπε για να αντιμετωπιστεί έγκαιρα η κατάσταση της υγείας του.