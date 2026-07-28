Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδρίασε κατόπιν αιτήματος της Ουκρανίας, έπειτα από τις πρόσφατες μεγάλης κλίμακας ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Τουλάχιστον ένας άμαχος σκοτώθηκε και περισσότεροι από δώδεκα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινού πλήγματος στην ουκρανική πρωτεύουσα στις 19 Ιουλίου, το οποίο προκάλεσε επίσης ζημιές σε κατοικίες και άλλες μη στρατιωτικές υποδομές. Οι ουκρανικές Αρχές χαρακτήρισαν την επίθεση μία από τις μεγαλύτερες και σφοδρότερες από την έναρξη της εισβολής.

Αξιωματούχοι του ΟΗΕ προειδοποίησαν το Συμβούλιο Ασφαλείας ότι η κλιμάκωση των εχθροπραξιών στην Ουκρανία και οι συστηματικές επιθέσεις σε λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας προκαλούν βαρύ τίμημα για τους αμάχους, διαταράσσουν το θαλάσσιο εμπόριο και απειλούν την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι επιθέσεις εναντίον αμάχων, μη στρατιωτικών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας ζήτησαν στη πλειονότητα τους κατάπαυση του πυρός και άμεση προστασία των αμάχων, καλώντας τα μέρη να επανέλθουν στις διαπραγματεύσεις με στόχο μια δίκαιη και διαρκή διευθέτηση.

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας πρέσβης Αγ. Μπαλτά κατά την τοποθέτηση της καταδίκασε απερίφραστα τις ρωσικές επιθέσεις εναντίον αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών στην Ουκρανία, οι οποίες προκάλεσαν απώλειες μεταξύ των αμάχων και εκτεταμένες καταστροφές.

Καταδίκασε επίσης την επίθεση κατά του επίτιμου προξενείου της Λετονίας στο Σλοβιάνσκ και εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη της προς την Ουκρανία και τη Λετονία.

Η κ. Μπαλτά επανέλαβε την έκκληση της Ελλάδας για άμεση, πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, η οποία θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την επανέναρξη απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών, με στόχο μια διαπραγματευμένη διευθέτηση που θα βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Επικαλούμενος τον Ρόμπερτ Τζάκσον, επικεφαλής εισαγγελέα στις Δίκες της Νυρεμβέργης, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ουκρανίας πρέσβης Βολοντίμιρ Παβλιτσένκο δήλωσε ότι η διεθνής κοινότητα εξακολουθεί να ανέχεται την επανάληψη ειδεχθών εγκλημάτων πολέμου από τη Ρωσική Ομοσπονδία.

Κατηγόρησε τη Μόσχα ότι κατασκευάζει με κυνικό τρόπο προσχήματα για να δικαιολογήσει τον παράνομο επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας και ότι επινοεί τεχνητές απειλές, προκειμένου να συγκαλύψει τις εσκεμμένες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου.

«Για τη Μόσχα δεν υπάρχουν περιορισμοί — και για την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές», ανέφερε. Χαρακτήρισε την κλιμάκωση από την πλευρά της Μόσχας «αδιαμφισβήτητο γεγονός», το οποίο, όπως ανέφερε, επιβεβαιώθηκε και από τις ενημερώσεις των αξιωματούχων του ΟΗΕ.

Ο Αμερικανός πρέσβης Νταν Νεγκρέα, αναφέρθηκε σε επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο εναντίον εμπορικού πλοίου που μετέφερε σιτηρά στη Μαύρη Θάλασσα, από την οποία σκοτώθηκαν μέλη του πληρώματος από την Ινδία και τη Συρία.

«Αυτές οι απώλειες —όπως και αμέτρητοι άλλοι θάνατοι— θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, εάν η Ρωσία είχε ανταποκριθεί στην έκκληση του προέδρου Τραμπ για διαπραγμάτευση με στόχο τον τερματισμό αυτού του πολέμου», δήλωσε.

Επανέλαβε την έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός, καλώντας τη Ρωσική Ομοσπονδία και την Ουκρανία να διαπραγματευθούν μια βιώσιμη λύση στον πόλεμο. Υπογράμμισε ακόμη ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο για την επίτευξη αυτού του στόχου. «Η δέσμευση μας για την ειρήνη στην Ουκρανία παραμένει ακλόνητη», ανέφερε.