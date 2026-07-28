Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν τη Δευτέρα έπειτα από ρωσικές επιθέσεις που έπληξαν κοινότητες κοντά στη γραμμή του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Εισαγγελείς στην περιφέρεια Ντονέτσκ, επίκεντρο των μαχών στα αχανή μέτωπα –μήκους 1.200 χιλιομέτρων– ανέφεραν ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δυο περιοχές κοντά στην Κοσταντίνιφκα.

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε αυτόν τον μήνα ότι κυρίευσε την πόλη αυτή. Ουκρανοί αξιωματούχοι το διαψεύδουν.

Τέταρτος άνθρωπος σκοτώθηκε κοντά στην Κραματόρσκ, πόλη «οχυρό» του ουκρανικού στρατού, κρίσιμη για την ουκρανική άμυνα στην περιφέρεια. Σύμφωνα με την τοπική εισαγγελία, συνολικά 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Ντονέτσκ.

Στη γειτονική περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, ο επικεφαλής των τοπικών αρχών Ολεξάντρ Χάνζα ανακοίνωσε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν σε πάνω από 50 επιθέσεις με χρήση μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων και πυροβολικού σε πέντε περιοχές.

Δύο από αυτούς σκοτώθηκαν κοντά στη Νικόπολη, που μπαίνει συχνά στο στόχαστρο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, στην όχθη του Δνείπερου. Άλλος ένας άνθρωπος σκοτώθηκε κοντά στην κοινότητα Σινεκλίκοβε, ανατολικότερα.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, στη ρωσική περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, ουκρανικό μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα έπληξε εμπορική εγκατάσταση σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους δύο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.