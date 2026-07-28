Μια σύντομη ανάπαυλα από τις απαιτητικές επαγγελματικές του υποχρεώσεις έκανε ο Πέτρος Κουσουλός, επιλέγοντας τη Νάξο για μια καλοκαιρινή απόδραση μαζί με τη σύζυγό του, Ευαγγελία.

Ο γνωστός δημοσιογράφος πέρασε λίγες ημέρες χαλάρωσης στο κυκλαδίτικο νησί, συνδυάζοντας στιγμές ξεκούρασης με την αυθεντική εμπειρία ενός παραδοσιακού ναξιώτικου πανηγυριού.

Το ζευγάρι φιλοξενήθηκε από τον στενό φίλο του Πέτρου Κουσουλού, Αντώνη Πιτταρά, σε ένα από τα πιο γνωστά καταλύματα της Νάξου.

Χορός και νησιώτικο γλέντι στους Τρίποδες

Το βράδυ του Σαββάτου, ο δημοσιογράφος βρέθηκε μαζί με τη σύζυγό του και τον Αντώνη Πιτταρά στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι που πραγματοποιήθηκε στους Τρίποδες (Βίβλο) της Νάξου.

Το γλέντι κράτησε μέχρι αργά, με τον αγαπημένο Ναξιώτη καλλιτέχνη Παναγιώτη Μαύρο να δίνει τον ρυθμό της βραδιάς, ξεσηκώνοντας κατοίκους και επισκέπτες με το νησιώτικο πρόγραμμά του. Παρασυρμένος από το γιορτινό κλίμα, ο Πέτρος Κουσουλός δεν άργησε να σηκωθεί από το τραπέζι και να χορέψει παραδοσιακούς νησιώτικους χορούς.

Χαμογελαστός και ευδιάθετος, άφησε για λίγο στην άκρη την καθημερινότητα και διασκέδασε μαζί με τον κόσμο, χωρίς να δίνει σημασία στα κινητά τηλέφωνα που κατέγραφαν τις στιγμές της βραδιάς. Μάλιστα, δεν δίστασε να παρακινήσει και όσους βρίσκονταν γύρω του να συμμετάσχουν στον χορό, απολαμβάνοντας την αυθεντική ατμόσφαιρα του πανηγυριού.