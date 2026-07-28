Στο νοσοκομείο λόγω καρδιακής αρρυθμίας μεταφέρθηκε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζοάν Λαπόρτα, με τον ίδιο να τονίζει μέσω των social media πως όλα πήγαν καλά.

Ο διοικητικός ηγέτης των «μπλαουγκράνα» χρειάστηκε να πάει στο νοσοκομείο λόγω καρδιακής αρρυθμίας αλλά δεν ήταν κάτι σοβαρό τελικά, με τον ίδιο να ανακοινώνει με μήνυμά του στα social media πως όλα είναι καλά και δεν υπάρχει πλέον κάποιο πρόβλημα.

Αναλυτικά στο μήνυμά του ο Λαπόρτα έγραψε τα εξής…

«Όλα πήγαν πολύ καλά!!! Μου αντιμετώπισαν την αρρυθμία!!! Η καρδιά μου χτυπά ξανά με φυσιολογικό ρυθμό!!!

Ευχαριστώ θερμά τους εξαιρετικούς γιατρούς, τις γιατρούς, τους νοσηλευτές, τις νοσηλεύτριες και όλο το υγειονομικό προσωπικό του Νοσοκομείου της Βαρκελώνης, υπό τη διεύθυνση του δρ. Jordi Morillas. Έκαναν εξαιρετική δουλειά. Πέρα από τη σοφία και τις μεγάλες επιστημονικές τους γνώσεις, η ανθρώπινη προσέγγισή τους ήταν ευγενική, γεμάτη κατανόηση, υπομονή και φροντίδα, τιμώντας την ιατρική και τον Ιπποκρατικό Όρκο.

Αποτελούν ακόμη μία απόδειξη ότι στη Βαρκελώνη και την Καταλονία γίνεται επίσης εξαιρετική δουλειά, στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο ποιότητας. Είμαι επίσης ιδιαίτερα περήφανος για τις ιατρικές υπηρεσίες της Μπαρτσελόνα, με επικεφαλής τον δρ. Xavier Corbella, καθώς και για την επικεφαλής του γραφείου μου, Manana Giorgadze, οι οποίοι συντόνισαν τα πάντα με μεγάλη αποτελεσματικότητα.

Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τον δρ. Valentí Fuster και ολόκληρη την ομάδα του στο Mount Sinai για τις πολύτιμες συμβουλές τους, που μου έδωσαν ηρεμία και σιγουριά, καθώς και προς τον δρ. Brugada, ο οποίος μου συνέστησε τη διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί για την αποκατάσταση της αρρυθμίας.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω για όλες τις εκδηλώσεις συμπαράστασης και στήριξης που έλαβα από τα παιδιά μου, τα αδέλφια μου, τους συγγενείς και τους φίλους μου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά ή, να το πω καλύτερα, μέσα από την καρδιά μου».