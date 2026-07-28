Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε λούνα παρκ στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ, όταν σημειώθηκε σοβαρή βλάβη σε δημοφιλές παιχνίδι τύπου «σφεντόνα», με αποτέλεσμα δύο έφηβοι να τραυματιστούν ελαφρά, ενώ το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Το ατύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή 24 Ιουλίου στο παιχνίδι Southwest Slinger, που βρίσκεται στο λούνα παρκ Western Playland, στην περιοχή Sunland Park.

Έσπασε το ένα από τα δύο καλώδια του παιχνιδιού

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνεται η καμπίνα του παιχνιδιού να βρίσκεται στον αέρα, όταν ξαφνικά ένα από τα δύο καλώδια που τη συγκρατούν σπάει, προκαλώντας την απότομη πτώση της προς το έδαφος.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι λειτουργεί με τη λογική της «σφεντόνας», εκτοξεύοντας δύο επιβάτες σε μεγάλο ύψος μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, μέσω ειδικών καλωδίων υψηλής τάσης.

Μετά την πρόσκρουση, οι δύο έφηβοι κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από την καμπίνα, ενώ στις εικόνες διακρίνεται ένας νεαρός να προσπαθεί να καθησυχάσει τη νεαρή συνεπιβάτιδά του.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Sunland Park, στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες, οι οποίοι εξέτασαν τους δύο επιβάτες.

Πρόκειται για έναν έφηβο και μία έφηβη, οι οποίοι ανέφεραν ελαφρείς τραυματισμούς, ωστόσο αρνήθηκαν να μεταφερθούν σε νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

Η άμεση κινητοποίηση των αρχών και του προσωπικού του πάρκου συνέβαλε στην ασφαλή διαχείριση του περιστατικού.

Το παιχνίδι τέθηκε εκτός λειτουργίας

Σε ανακοίνωσή της, η διοίκηση του Western Playland γνωστοποίησε ότι ενεργοποιήθηκαν αμέσως τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης και το παιχνίδι εκκενώθηκε με ασφάλεια.

Το Southwest Slinger τέθηκε άμεσα εκτός λειτουργίας για προληπτικούς λόγους και θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθεί ενδελεχής τεχνικός έλεγχος σε συνεργασία με τον κατασκευαστή.

Παράλληλα, η εταιρεία υποστήριξε ότι, σύμφωνα με την αρχική αξιολόγηση, το παιχνίδι λειτουργούσε εντός των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή πριν από τη βλάβη.

Όπως επισημαίνεται, όλες οι προβλεπόμενες επιθεωρήσεις ασφαλείας είχαν πραγματοποιηθεί κανονικά και βρίσκονταν σε ισχύ.