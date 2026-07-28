Η ΤΣΣΚΑ 1948 θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League, εφόσον φυσικά αυτός αποκλείσει την Πάκσι.

Οι «πράσινοι» είχαν επικρατήσει με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία και την Πέμπτη (30/8) θα υποδεχθούν την Πάκσι με στόχο να σφραγίσουν το εισιτήριο για τον 3ο προκριματικό γύρο.

Εκεί, αντίπαλος θα είναι η ΤΣΣΚΑ 1948, η οποία το βράδυ της Τρίτης (28/7) απέκλεισε τη Σπαρτάκ Τρνάβα επικρατώντας με 5-3 στη διαδικασία των πέναλτι, μετά το 0-0 σε κανονική διάρκεια και παράταση.

Η Σπαρτάκ ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, δεν κατάφερε όμως να σκοράρει και τελικά όλα κρίθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι, όπου οι Βούλγαροι ήταν πιο ψύχραιμοι και πήραν την πρόκριση.