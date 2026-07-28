Η δικηγόρος της οικογένειας της νεκρής διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο αναφέρει ότι η 41χρονη δέχτηκε επίθεση από το ζευγάρι, παρότι φαίνεται σε βίντεο με καλυμμένα χαρακτηριστικά και κρατώντας μαχαίρι να πηγαίνει στο σπίτι τους.

Η Μαρία Καζαντζάκη σε δηλώσεις που παραχώρησε στον Alpha δεν αναφέρθηκε στο κίνητρο της 41χρονης, αλλά εστίασε σε όσα διαδραματίστηκαν, κυρίως από τη στιγμή που το ζευγάρι αντέδρασε.

Σύμφωνα με όσα είπε, δεν πιστεύει ότι η 41χρονη μαχαιρώθηκε μέσα στο σπίτι, αλλά έξω από αυτό, όταν και την κυνήγησαν.

«Το χτύπημα ιατροδικαστικά έχει γίνει πισώπλατα. Είναι ολοφάνερο ότι δεν υπάρχει άμυνα, αλλά επίθεση του κατηγορούμενου», είπε χαρακτηριστικά.

«Όταν βγαίνει μετά από 7 μόλις δευτερόλεπτα από το σπίτι των κατηγορουμένων η θανούσα, δεν φαίνεται τραυματισμένη. Δεν έχει καταφέρει σε εκείνη το μοιραίο χτύπημα ακόμα ο δράστης. Κινείται με ευλυγισία, με ταχύτητα, χωρίς το παραμικρό πρόβλημα στις κινήσεις της. Χωρίς να διαπιστώνεται ίχνος πόνου ή τραυματισμού. Τα 7 δευτερόλεπτα δεν είναι χρόνος που κατά την κοινή λογική μπορεί να είναι αρκετός, ώστε να προλάβει ο αιφνιδιασμένος να σηκωθεί, να πάρει μαχαίρι, να πάρει καρέκλα και να απωθήσει τον υποτιθέμενο εισβολέα», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Σημειώνεται, ότι η Μαρία Καζαντζάκη σε ανακοίνωση που εξέδωσε για την υπόθεση, ανέφερε:

«Η οικογένεια του θύματος, μετά την αξιολόγηση του οπτικοακουστικού υλικού που βρίσκεται στη δικογραφία και διέρρευσε προ ολίγων ωρών στον Τύπο, διαπιστώνει ότι, ανεξάρτητα από το λόγο που η θανούσα μετέβη στην κατοικία των φερομένων δραστών, ο χρόνος που παρέμεινε εντός αυτής ήταν απειροελάχιστος (μόνο ακριβώς επτά (7) δευτερόλεπτα).

Κατά την κοινή λογική, μέσα σε αυτά τα επτά δευτερόλεπτα, κάποιος που αιφνιδιάζεται δεν προλαβαίνει να κάνει όλες τις υποτιθέμενες αμυντικές κινήσεις που φέρεται να έκανε ο φερόμενος δράστης.

Στο ίδιο βίντεο, φαίνεται ξεκάθαρα η θανούσα να βγαίνει από την κατοικία των κατηγορουμένων ταχύτατα και πολύ ευέλικτα, να σκύβει άνετα και να αρπάζει το σακίδιο της με το δεξί της χέρι (από την πλευρά δηλαδή που επήλθε το θανατηφόρο χτύπημα), με ιδιαίτερα ευκίνητες και γρήγορες κινήσεις, να κατεβαίνει τα σκαλάκια της αυλής δύο – δύο, κάνοντας σπριντ, χωρίς να δείχνει το παραμικρό ίχνος ενόχλησης, πόνου ή τραυματισμού

Απορίας άξιο είναι πώς καταφέρνει αυτές τις κινήσεις, εάν το χτύπημα επήλθε εντός της οικίας.

Μέχρι λοιπόν του σημείου που απομακρύνεται από την κατοικία των κατηγορουμένων, καταδιωκόμενη από το φερόμενο δράστη, δε δείχνει σε κανένα σημείο και με κανένα τρόπο να είναι τραυματισμένη.

Αντίθετα, στο οπτικοακουστικό υλικό διαπιστώνεται ότι εκείνος, αντί να φοβηθεί την υποτιθέμενη εισβολέα, με θάρρος και αυτοπεποίθηση τρέχει ξωπίσω της, της εκσφενδονίζει καρέκλα με ορμή, την οποία πιθανότατα η θανούσα καταφέρνει να αποφύγει, καθώς αυτή έγινε κομμάτια πέφτοντας σε τοίχο (ενώ σε περίπτωση που την πετύχαινε, το σώμα της θα είχε αποτρέψει το διαμελισμό της) και συνεχίζει να την καταδιώκει, κινούμενος ταχύτατα, κρατώντας καθαρά στο χέρι του μαχαίρι (πράσινου χρώματος).

Είναι λοιπόν πολύ πιθανότερο, καταδιώκοντάς την με αυτό το μαχαίρι και ενώ δεν βρίσκεται πια σε άμυνα, αλλά της επιτίθεται εκείνος, να της καταφέρνει το μοιραίο χτύπημα με αυτό εκτός της κατοικίας, πενήντα με εβδομήντα μέτρα από αυτήν.

Ένα τέτοιο χτύπημα σε καμία περίπτωση δεν είναι αμυντικό, αλλά άκρως επιθετικό, που κατέληξε, όπως αποδείχτηκε, δυστυχώς θανατηφόρο. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση ο θάνατός της οφείλεται «σε κακώσεις θώρακα από νήσον και τέμνον όργανο». Η έκθεση εκτιμά ότι η μαχαιριά ήταν το θανατηφόρο χτύπημα που της στέρησε τη ζωή, καθώς προκάλεσε διάτρηση στον πνεύμονα.

Η οικογένεια της θανούσης αναζητά δικαίωση για την άδικη απώλεια της μονάκριβης κόρης τους και έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη ότι αυτή θα αποδοθεί».