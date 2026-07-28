Να λύσουν το κουβάρι της ιδιαίτερης και περίεργης δολοφονίας της 42χρονης διασώστρια του ΕΚΑΒ στη Σύρο προσπαθούν οι Αρχές. Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν πως η γυναίκα μπήκε να κλέψει ενώ νέο βίντεο – ντοκουμέντο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου τη δείχνει μεταμφιεσμένη έξω στη πόρτα αλλά και δευτερόλεπτα να τρέχει και να την κυνηγά ο ιδιοκτήτης της οικείας.

«Γίνεται όλο και πιο παράλογη η υπόθεση» είπε το πρωί της Τρίτης 28/7 ο Επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης αφού παρακολούθησε το βίντεο.

Η 42χρονη

Όπως επεσήμανε μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA: «Αυτή γυναίκα πάει όντως μεταμφιεσμένη. Παραμένει έξω από την πόρτα και αφουγκράζεται. Ακούσει σίγουρα πως μέσα βρίσκονται άνθρωποι. Και γι΄αυτό δεν παέι να παραβιάσει την πόρτα αλλά χτυπάει το κουδούνι».

«Δεν μπορώ να το καταλάβω καν κάτω από ποια λογική πήγε να ληστέψει. Εξετάζεται πολύ σοβαρά το σενάριο της ληστείας. Δέκα ημέρες υπάρχει και μια διάρρηξη που έχει μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών. Ο άνθρωπος ο οποίος μαχαίρωσε τη γυναίκα είχε καταγγείλει ότι κάποιοι πήγαν στο σπίτι του και προσπάθησαν να βρουν γύρω στα 13.000 ευρώ. Δεν μπόρεσαν να τα βρουν και έφυγαν» δήλωσε ο Γιώργος Καλλιακμάνης.

«Είναι εντελώς παράλογο πως μια γυναίκα που δεν έχει ποινικό παρελθόν λειτουργεί έτσι»

«Οι Αρχές εξετάζουν (από την προηγούμενη επίθεση) εάν υπάρχει DNA της γυναίκας ή κάποιο αποτύπωμα της γυναίκας (που είναι νεκρή)» τόνισε και διευκρίνισε: «Είναι εντελώς παράλογο πως μια γυναίκα που δεν έχει ποινικό παρελθόν λειτουργεί έτσι. Θα συνεχίσω να λέω, σεβόμενος τη μνήμη της γυναίκας γιατί δεν είναι στη ζωή, πως τέτοια συμπεριφορά δικαιολογείται από κάποιον που έχει κάποια διαταραχή ή κάποια εξάρτηση. Εάν δεν συμβαίνουν αυτά υπάρχει κάτι που προφανώς δεν το γνωρίζει ακόμη η Αστυνομία» εξήγησε.

«Είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτός ο άνδρας μαχαίρωσε τη γυναίκα. Πού όμως; Από πού προκύπτει πως τη μαχαίρωσε μέσα στο σπίτι;» είπε κλείνοντας ο Επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής.

Το χρονικό της συμπλοκής

Την Πέμπτη στις 16:40 φτάνει ο 41χρονος στο σπίτι και 15 λεπτά αργότερα η 31χρονη σύζυγός του.

Στις 17:02 φτάνει και η διασώστρια, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και φορώντας χειρουργικά γάντια και μαύρα ρούχα. Για 20 δευτερόλεπτα κοντοστέκεται έξω από την πόρτα, αφήνει το σακίδιο της που μέσα είχε λοστό και αεροβόλο και χτυπά το κουδούνι.

Η 31χρονη ανοίγει και η διασώστρια ορμά, αλλά μετά από 7 δευτερόλεπτα βγαίνει έξω τρέχοντας, καθώς την κυνηγά ημίγυμνος ο 41χρονος, ο οποίος κρατά μια καρέκλα στο χέρι του, ενώ φέρεται να κουβαλά και ένα μαχαίρι, ενώ από πίσω ακολουθεί η σύζυγός του ουρλιάζοντας.

Η καταδίωξη διαρκεί για 70 δευτερόλεπτα και η διασώστρια σωριάζεται στο δρόμο, με έναν τουρίστα να προσπαθεί να της δώσει τις πρώτες βοήθειες.